Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Канада против «Спарты», «Давос» сыграет с ХИФК

В Кубке Шпенглера проходят матчи 1/4 финала.

В 1/4 финала Кубка Шпенглера в Давосе сборная Канады сыграет со «Спартой», «Давос» – с ХИФК.

Кубок Шпенглера

1/4 финала

«Спарта» Чехия – сборная Канады – 0:0 (0:0, второй период)

«Давос» Швейцария – ХИФК Финляндия – 22:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

30 декабря в полуфиналах NCAA встретится с победителем матча Канада – «Спарта», а «Фрибур» – с победителем матча «Давос» – ХИФК.