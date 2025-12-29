Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на 1 матч за 3-ю драку в сезоне
Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на один матч.
Защитник «Лады» Александр Лукин дисквалифицирован на один матч Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игрок получил автоматическую дисквалификацию.
«В соответствии с п. 4.4. ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.
Таким образом, защитник «Лады» Александр Лукин за драку в матче с «Авангардом», ставшую для него третьей в сезоне, пропустит ближайшую игру против «Автомобилиста», – сообщается на сатйле КХЛ.
Напомним, в матче против «Авангарда» Лукин подрался с Майклом Маклаудом.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
