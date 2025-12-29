  • Спортс
  • Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»
Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»

Александр Кожевников считает Овечкина спортсменом года.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-н место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Для меня Александр вне конкуренции. Кто-то не считает его достижение российским из-за выступления в НХЛ? Он сделал это на весь мир, поставил рекорд мирового уровня, который прославляет нашу страну.

В НХЛ, безусловно, есть и другие хорошие ребята, но это сделать смог только Овечкин. Что касается погони за абсолютным рекордом Гретцки, пожелаем ему удачи. Но чтобы стать спортсменом года, достаточно и уже имеющегося рекорда», – сказал Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
