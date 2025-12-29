Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»

Александр Кожевников считает Овечкина спортсменом года.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-н место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Для меня Александр вне конкуренции. Кто-то не считает его достижение российским из-за выступления в НХЛ? Он сделал это на весь мир, поставил рекорд мирового уровня, который прославляет нашу страну.

В НХЛ, безусловно, есть и другие хорошие ребята, но это сделать смог только Овечкин. Что касается погони за абсолютным рекордом Гретцки, пожелаем ему удачи. Но чтобы стать спортсменом года, достаточно и уже имеющегося рекорда», – сказал Кожевников.