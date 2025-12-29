  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах
37

«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах

Вероника Степанова: Сафонова можно сравнить с Овечкиным по результатам.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова оценила достижения Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Александра Овечкина из «Вашингтона».

«Нужно рассуждать так: чем полезен спортсмен в масштабе страны? Сафонова можно сравнить по результатам с Овечкиным. Сейчас дети еще больше пойдут в спорт», – сказала Степанова.

Сафонов ранее сделал 4 сэйва в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). На его счету 6 трофеев в клубе из Франции.

Овечкин в 2025 году побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе’‘, Махачев – шестой

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВероника Степанова
logoМатч ТВ
logoПСЖ
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoНХЛ
logoМатвей Сафонов
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Прудников: «Овечкин – спортсмен года. Не может быть сомнений. Постоянно бьет рекорды»
вчера, 11:18
Давид Юрченко: «Сравнивать достижения Овечкина и Сафонова пока язык не поворачивается – на сегодня это разные величины. Матвей большой молодец в любом случае»
22 декабря, 20:11
Депутат Журова о Сафонове и Овечкине: «Александру было легче – его гражданство никто не оспаривал, ни в чем не обвинял. В Америке нет такой политизации спорта, как в Европе»
18 декабря, 15:45
Главные новости
КХЛ. «Металлург» играет с «Трактором»
6 минут назадLive
Черкас о том, что у СКА нет первого номера: «Меня это немножко убивает. Бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи», это кошмар, позор»
7 минут назад
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Канада против «Спарты», «Давос» сыграет с ХИФК
8 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 14:52
Александр Тихонов: «Лукашенко – человек года. Посмотрите на развитие экономики, уже компьютеры в России продают. Еще он хоккеем занимается, минская арена претендует на лучший дворец»
29 минут назад
МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
сегодня, 14:22
Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – дорогого стоит. Я его фанат, желаю третьей победы подряд»
сегодня, 14:55
Плющев о спортсмене года: «Овечкин выступает в НХЛ. Лучших нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России – пловцы, дзюдоисты, боксеры»
сегодня, 14:41
Владимир Крикунов: «У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее, мы замечаем новые таланты – это добавляет оптимизма»
сегодня, 14:25
Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Трактором». Форвард пропускает 3-ю игру подряд
сегодня, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Быков: «Не знаю, буду ли смотреть Олимпиаду. Скорее всего, нет. Если я и наблюдал за Играми, то делал это из-за наших спортсменов, а сейчас их толком не будет»
20 минут назад
Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»
40 минут назад
Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на 1 матч за 3-ю драку в сезоне
51 минуту назадВидео
«Тампа» добавила Макдону в список травмированных. У защитника обострение повреждения, из-за которого он пропустил 1,5 месяца
сегодня, 13:07
Батраков получил от Радулова свитер ХК «Локомотив»: «Александр, спасибо – это ценный для меня подарок. Папа повесит на стену. Если нужна моя футболка, обязательно отправлю»
сегодня, 12:35
Нюландер пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы. У форварда «Торонто» 14+27 за 33 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 12:10
Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте. Защитник в октябре перенес операцию на плече
сегодня, 10:49
«Динамо» Минск внесло Галиева в список травмированных. У форварда 8+8 за 28 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 10:19
«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ
сегодня, 10:11
АКМ поучаствовал в фестивале креативных елок в Туле: «Каркас сложен из клюшек хоккеистов Академии АКМ, в качестве украшений – краги и шлемы. Венчает елку красная звезда»
сегодня, 09:36Фото