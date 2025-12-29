«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах
Вероника Степанова: Сафонова можно сравнить с Овечкиным по результатам.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова оценила достижения Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Александра Овечкина из «Вашингтона».
«Нужно рассуждать так: чем полезен спортсмен в масштабе страны? Сафонова можно сравнить по результатам с Овечкиным. Сейчас дети еще больше пойдут в спорт», – сказала Степанова.
Сафонов ранее сделал 4 сэйва в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). На его счету 6 трофеев в клубе из Франции.
Овечкин в 2025 году побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе’‘, Махачев – шестой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости