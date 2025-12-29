Нюландер пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы. У форварда «Торонто» 14+27 за 33 игры в сезоне НХЛ

Вильям Нюландер пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы.

Нападающий «Торонто » Вильям Нюландер пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (2:3 ОТ) из-за травмы.

Характер повреждения не раскрывается, но клуб рассчитывает, что хоккеист вернется в состав со дня на день.

Нюландер провел только 8 минут и 25 секунд в предыдущем матче регулярки против «Оттавы» (7:5).

В текущем сезоне на счету шведского форварда 41 (14+27) очко за 33 игры при полезности «минус 1».