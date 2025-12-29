Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте. Защитник в октябре перенес операцию на плече

Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте.

По информации главного тренера «Флориды» Пола Мориса , защитник Дмитрий Куликов может вернуться в состав команды в марте.

Сейчас 35-летний россиянин восстанавливается после операции, состоявшейся в октябре из-за разрыва суставной губы плечевого сустава.

В этом сезоне Куликов успел провести только 2 игры в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков при полезности «минус 1».

