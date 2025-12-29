Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте. Защитник в октябре перенес операцию на плече
Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте.
По информации главного тренера «Флориды» Пола Мориса, защитник Дмитрий Куликов может вернуться в состав команды в марте.
Сейчас 35-летний россиянин восстанавливается после операции, состоявшейся в октябре из-за разрыва суставной губы плечевого сустава.
В этом сезоне Куликов успел провести только 2 игры в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков при полезности «минус 1».
«Флорида» и «Тампа» набрали 136 минут штрафа в матче НХЛ. Было несколько стычек, Канин подрался с Дугласом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости