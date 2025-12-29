Владимир Крикунов: «У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее, мы замечаем новые таланты – это добавляет оптимизма»

Владимир Крикунов: у российского хоккея есть будущее и перспективы.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о российском хоккее.

«У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее и менее интересной.

Мы замечаем новые таланты, это тоже добавляет оптимизма», – сказал Крикунов.

