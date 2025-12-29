Владимир Крикунов: «У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее, мы замечаем новые таланты – это добавляет оптимизма»
Владимир Крикунов: у российского хоккея есть будущее и перспективы.
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о российском хоккее.
«У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее и менее интересной.
Мы замечаем новые таланты, это тоже добавляет оптимизма», – сказал Крикунов.
Майоров о возвращении России на МЧМ: «Не исключаю, что ИИХФ скажет нам начинать с третьей группы. Играйте с Индонезией, с Африкой – как новички»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: LiveResult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости