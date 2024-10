Как, когда и чем правильно мыть руки

+1 новый способ.

15 октября – Всемирный день мытья рук. В этот день эксперты ВОЗ и врачи по всему миру напоминают людям, что мытье рук более чем на 20% уменьшает риск заражения респираторными инфекциями, в том числе ковидом, и на 40% – потенциально смертельными кишечными инфекциями. Правда, чтобы мытье и правда сработало, нужно мыть руки по всем правилам. Это не сложно, но нюансы есть. Рассказываем какие.

Чем мыть руки?

Кусковое и жидкое мыло одинаково хорошо удаляют загрязнения с рук. При этом кусковое мыло более экологично, поскольку для него нужно меньше упаковки и оно медленнее расходуется. Однако на его поверхности могут скапливаться микробы, особенно в общественных местах.

Чтобы смыть загрязнения с кускового мыла в общественном туалете, прежде чем намылить руки, нужно подержать его под теплой проточной водой в течение 30 секунд

Жидкое мыло обычно упаковано во флаконы с дозатором, поэтому на нем не задерживаются загрязнения (только если на крышке дозатора). Такое мыло удобнее использовать в общественных местах. Кроме того, жидкое мыло обычно содержит увлажняющие компоненты, так что руки не будут сохнуть из-за частого мытья.

Дома можно выбрать кусковое мыло, главное – хранить его правильно, например, в мыльнице с дренажными отверстиями или ребристой поверхностью, чтобы излишки воды стекали, и мыло не лежало в «луже». При этом важно раз в неделю очищать мыльницу от остатков воды и пены, чтобы избежать скопления грязи и микробов.

Распространено ошибочное мнение, что антибактериальное мыло – лучший способ защиты от инфекций. Это не так. Многочисленные исследования подтвердили, что разницы в эффективности между антибактериальным и обычным мылом нет , они одинаково хорошо смывают загрязнения. Но антибактериальное мыло обычно содержит добавки, которые загрязняют окружающую среду, помогают бактериям вырабатывать устойчивость к антибиотикам и вредят здоровью. Получается, используя антибактериальное мыло, человек подвергает себя и природу опасности и не получает каких-то особенных бонусов.

Если мыла и воды под рукой нет, можно использовать санитайзер. Он очистит кожу не так эффективно, но это лучше, чем ничего.

Как правильно пользоваться санитайзером для рук

Как мыть руки?

ВОЗ составила инструкцию, как правильно мыть руки. В инструкции 9 основных шагов, вся процедура занимает не больше минуты.

Шаг 1: Смочить руки водой.

Шаг 2: Нанести на ладонь достаточное количество мыла. Так, чтобы при растирании получилась обильная пена.

Шаг 3: Ладонью одной руки потереть тыльную сторону другой руки и пространство между пальцами. Повторить то же самое с другой рукой.

Шаг 4: Переплести пальцы и потереть поочередно ладони друг о друга.

Шаг 5: Соединить пальцы в «замок» и потереть о ладони.

Шаг 6: Промыть большие пальцы круговыми движениями.

Шаг 7: Подушечками пальцев правой руки потереть ладонь левой руки. Повторить то же самое с другой рукой.

Шаг 8: Тщательно смыть мыло теплой чистой водой.

Шаг 9: Промокнуть руки одноразовой сухой салфеткой.

Также по мытью рук есть видео-инструкция, ее можно посмотреть на официальном канале организации.

Как долго мыть руки?

Большинство людей тратит на мытье рук не более 6 секунд. При этом ВОЗ рекомендует мыть руки с мылом как минимум 30–40 секунд, за это время получится убрать большую часть загрязнений.

Ученые провели эксперимент, наглядно демонстрирующий, насколько сильно время мытья влияет на количество бактерий на руках. Для этого на руки нанесли специальный гель, который имитирует бактериальное обсеменение и светится при облучении ультрафиолетовым светом.

Так выглядит рука до мытья: грязные места светятся белым

Так выглядит рука после простого ополаскивания водой. Небольшое потемнение – чистые участки – видно только на кончиках пальцев, остальная кожа осталась практически без изменений

Так выглядит рука после «стандартного» 6-секундного мытья с мылом. Темных мест стало значительно больше, а значит, кожа гораздо чище

После 30 секунд в теплой воде с мылом на коже остаются лишь незначительные загрязнения. Рука – чистая

Чтобы не ошибиться со временем, можно 3–4 раза спеть Happy Birthday to You или воспользоваться сервисом Wash Your Lyrics . Он генерирует инструкцию для правильного мытья рук под тексты песен. Слова автоматически разбиваются на каждый шаг мытья так, чтобы человек успел тщательно очистить руки, пока подпевает.

Так выглядит мытье рук под Flowers (Miley Cyrus)

Чтобы превратить песню в инструкцию, достаточно ввести название трека и исполнителя на сайте. Регистрация не требуется. Получившуюся картинку можно скачать на компьютер или смартфон. К сожалению, песни на русском языке не поддерживаются, поэтому помыть руки под «Матушка Земля, белая березонька…» не выйдет.

Когда нужно мыть руки?

Руки нужно мыть всегда :

– после посещения туалета;

– после посещения общественных мест;

– после возвращения с улицы;

– до, во время и после приготовления еды;

– перед едой;

– после сморкания, кашля или чихания;

– до и после обработки раны;

– после уборки;

– после смены подгузника ребенку или после того, как помогли ему сходить в туалет;

– после прикосновения к животному, его корму или уборки за ним;

– после прикосновения к мусору;

– до и после того, как помогли больному человеку, у которого диарея или рвота;

– когда есть видимые загрязнения.

