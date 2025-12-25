Губерниев о спортсмене года-2025: «Легче легкого назвать Овечкина, но это будет несправедливо. Пусть это будет Мельникова»

Губерниев назвал Мельникову спортсменом года-2025 в России.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Ангелину Мельникову спортсменом года в России.

– Кого бы назвали лучшим спортсменом 2025 года в России?

– Александр Мальцев был бы точно одним из них. Это может быть Яна Бурлакова, Захар Петров, Ангелина Мельникова, Яна Егорян, Климент Колесников, Александр Овечкин, безусловно.

Если выделять одного, то легче легкого назвать Овечкина, но это будет несправедливо. Пусть это будет Ангелина Мельникова - абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике, – рассказал Губерниев.

