  Гимнастка Комова о поражении на Олимпиаде-2012: «Это серебро стало серьезной травмой. Медаль даже в руки не брала, она меня обидела»
Гимнастка Комова о поражении на Олимпиаде-2012: «Это серебро стало серьезной травмой. Медаль даже в руки не брала, она меня обидела»

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова рассказала о психологической травме из-за проигрыша на Играх.

– В вашей карьере так и не случилось олимпийского золота. Уже отпустили эту ситуацию спустя почти 14 лет?

– Конечно, отпустила. Но иногда вспоминаю. Думаю даже, может, к психологу сходить с этой темой.

Для меня это серебро стало серьезной травмой. Возможно, эта ситуация негативно сказалась на моей дальнейшей карьере. После Олимпиады я перестала верить в людей, в их честность и искренность. Этот момент меня сломал, подорвал мое физическое и психологическое состояние, рвение заниматься гимнастикой подугасло.

– Читала после Олимпиады-2012 интервью, где вас сравнили с Юлией Липницкой. Вы тогда сказали, что у нее золото Олимпиады есть, карьера удалась. Считаете, что спортсмен без олимпийского золота неполноценен?

– Я до сих пор считаю, что не до конца реализовала себя в спорте. На чемпионате мира мне не хватило 33 тысячных до золота многоборья, на Олимпиаде не удалось взять 2,5 десятых. У меня были сильнейшие в мире программы, но получить с ними золото не удалось.

После Олимпиады специалисты просчитывали мою программу и программу Габриэль Дуглас, которая заняла первое место, и пришли к выводу, что ей поставили завышенные оценки. Добавили в одном виде немного, в другом, и получилось, что она стала первой. Даже с ошибкой на прыжке я должна была становиться олимпийской чемпионкой, но судьи решили по-другому. Это была игра судей.

– Вы не сравнивали себя с Сашей Трусовой, которая с пятью четверными не стала олимпийской чемпионкой?

– Сравнивала. Я и с Авериными себя сравнивала. Я тогда даже Дине написала, что была в их ситуации, знаю, как это больно и неприятно, но надо держаться. Жизнь на этом не заканчивается.

– Не обидно, что олимпийские чемпионы получают пожизненную пенсию, а призеры – нет?

– И это тоже обидно. Не понимаю, почему обесценивают спортсменов, которые занимают второе или третье место. Возможно, эти медали дались им еще сложнее, чем золото. У меня аж мурашки сейчас пошли... Это неравенство всегда поражало. Олимпийских чемпионов чествуют, а призеров ущемляют. Мы работали столько же, просто в какой-то момент от нас ушла удача.

После награждения я сняла медаль и не могла принять ее года два-три. Я ее даже в руки не брала. Эта медаль меня обидела. У меня с ней были натянутые отношения, – сказала Комова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
