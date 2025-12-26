  • Спортс
Ангелина Мельникова: «Мне потребовалось очень много работы, чтобы научиться отличать усталость от лени»

Гимнастка Мельникова: психология и эмоции крайне важны в спорте.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о работе над ментальным состоянием.

– Ты говорила, что с годами стала уделять большое внимание не только физическому, но и ментальному здоровью. Что ты имела в виду?

– Если образно, я начала знакомиться с собой. Учусь лучше понимать себя, опираться на чувства. Психология и эмоции крайне важны в спорте. И я поняла, что раньше порой испытывала с этим проблемы в соревнованиях и в тренировках.

Например, тонкий момент: понять, когда я могу еще поработать в тренировке, а когда нужно отдохнуть. Именно нужно, а не просто я ленюсь. Мне потребовалось очень много работы, чтобы научиться отличать усталость от лени.

– Твой совет, как это сделать? Многим будет актуально.

– Универсального рецепта нет. В целом, это разговор с собой, со своим телом. Может ли оно сделать еще? Нужно просто уметь слышать себя и свое внутреннее состояние. Даже в обычной жизни, если я вдруг становлюсь рассеянной, начинаю путаться в обычных вещах, задаю себе вопрос: «Почему так?» Скорее всего, потому что я устала.

– Ты сама к этому пришла или занималась с психологом?

– Раньше читала много литературы по психологии, кое-что взяла оттуда. Но, в целом, я не сторонник жить по инструкции, скорее опираюсь на собственные ощущения. Ну и, конечно, спортивный опыт очень помогает. Когда ты с детства много работаешь, потихоньку находится путь, который подходит лично тебе... – сказала Мельникова.

Интервью Ангелины Мельниковой, которую вы выбрали спортсменкой года: танцы и кино, лень и усталость

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
