Комова о травме: «Спина дает о себе знать. Если какая-то нагрузка, то начинает болеть, в ногу стреляет»

Гимнастка Комова: травма спины дает о себе знать.

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова рассказала о травме спины.

– У вас была серьезная травма спины, после которой вы вернулись в спорт. Как тогда решили возобновить карьеру?

– В 2015 году я выступала на чемпионате мира с жуткими болями в спине, на обезболивающих. За два месяца до Олимпиады в Рио уже не могла тренироваться, не чувствовала ногу, было больно вставать с кровати. Я подошла к тренеру и сказала, что больше не могу терпеть и буду заканчивать карьеру.

Мне не могли поставить точный диагноз. Говорили, что это грыжи и протрузии, но я не могла ни сложиться в складку, ни прогнуться, ни встать, ни сесть, боли адские!

Дальше мне предложили поехать в Германию. Там диагностировали перелом дужек позвонка. Лечение заняло год, я находилась в корсете, была без нагрузок. После реабилитации меня перестала беспокоить спина, врачи разрешили приступить к тренировкам. Появилось желание снова заниматься гимнастикой. Восстановление было очень тяжелым, я поправилась, весила 60 кг, что было максимально неприемлемо. Поначалу меня тренировал папа, а потом я полноценно вернулась в зал.

– Когда выступили на первых соревнованиях после возвращения?

– В конце 2017-го на Кубке Воронина, у меня была слабая программа, но я стала второй. Дальше – третьей на чемпионате России и Кубке России.

Мы готовились к чемпионату Европы, до последнего я стояла в команде. В один момент меня просто убрали и поставили на мое место Иру Алексееву, которая приезжала из Америки. Без объяснения причины.

Когда я приехала домой, у меня опять начала болеть спина, подумалось: а для чего я все это делаю?.. Если меня променяли на какую-то Иру Алексееву, значит я не нужна команде. А быть седьмым/восьмым номером и тренироваться непонятно чего ради я не хотела. Не видела уже смысла гробить здоровье, если не буду выступать на крупных соревнованиях.

– Не пожалели, что вернулись? Не было мысли, что надо было уйти на пике?

– Вообще нет. Я бы пожалела, если бы ушла сразу и не попыталась продолжить. А так, я закончила карьеру со спокойной душой.

– Сейчас спина беспокоит? Может, в период беременности травма дала о себе знать?

– Когда я носила ребенка, то гормоны, наоборот, погасили боль в спине.

Сейчас, конечно, спина дает о себе знать. Если какая-то нагрузка, то начинает болеть, в ногу стреляет. Раньше у меня была мечта выйти замуж, родить ребенка и открыть центр гимнастки, а теперь моя четвертая мечта – вылечить спину. Хочу поехать в какую-то клинику и заняться лечением, – сказала Комова.