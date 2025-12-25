  • Спортс
Чемпионка Бразилии по художественной гимнастике Марциняк умерла от онкологического заболевания в 18 лет

Бразильская гимнастка Изабель Марциняк умерла в возрасте 18 лет.

Бразильская гимнастка Изабель Марциняк скончалась на 19-м году жизни от онкологического заболевания – лимфомы Ходжкина. Об этом сообщила федерация гимнастики штата Парана.

В 2021 году Марциняк завоевала золото чемпионата Бразилии в групповом многоборье среди юниорок. В 2023 году она стала чемпионкой штата Парана в групповых упражнениях, после чего взяла паузу в спорте, чтобы пройти курс лечения.

«В этот скорбный момент мы выражаем солидарность с семьей, друзьями, товарищами по команде, тренерами и всем сообществом гимнастики. Пусть история Изабель, ее страсть к спорту и память о ней продолжают жить и вдохновлять», – говорится в сообщении федерации. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Olympics.com
