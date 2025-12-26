Ангелина Мельникова: «Медиасфера мне нравится, но если там все по-честному. Если требуется какая-то наигранность, фальшь, мне некомфортно»

Гимнастика Мельникова: медиасфера мне нравится, но если там все по-честному.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, как совмещает спорт с медийной активностью.

– Ты многим успеваешь заниматься помимо гимнастики. Что больше всего запало в душу?

– Наверное, танцы. В танцевальном классе мне очень легко и интересно. Еще безумно понравилось сниматься в кино. Съемочная площадка, атмосфера – очень круто.

Медиасфера мне тоже, в целом, нравится, но если там все по-честному. Если требуется какая-то наигранность, фальшь, мне некомфортно. Я предпочитаю оставаться собой.

– Как тебе удается совмещать столько активностей и при этом оставаться успешной спортсменкой? Есть стереотип, что если ты гимнастка, то кроме зала ничего не видишь.

– Это не стереотип, на самом деле так и есть. И я действительно сидела в зале с 6 лет до 21 года, практически ни на что не отвлекаясь. И только потом, когда добилась какого-то успеха, когда моя мечта стать олимпийской чемпионкой исполнилась, дала себе немного воли. И решила попробовать: а что, если продолжать заниматься гимнастикой, но жить обычной жизнью?

Ведь я видела, как живут девчонки из других стран. У них нет такой системы, как у нас, когда ты постоянно на сборе и ничего кроме зала не видишь. Они продолжают учиться, и образование для них крайне важно, даже гимнастика по сравнению с ним на втором плане. Они продолжают жить дома, куда-то выходят...

В принципе, как я поняла по себе, совмещать возможно. Но не всегда: перед соревнованиями я отключаюсь от любых медиаактивностей и уделяю все внимание гимнастике.

– И если бы не фундамент, который ты заложила в гимнастике с 6 лет до 21 года, сейчас бы ты не могла себе позволить жить обычной жизнью?

– Сто процентов, – сказала Мельникова.

Интервью Ангелины Мельниковой, которую вы выбрали спортсменкой года: танцы и кино, лень и усталость