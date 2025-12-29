4

Мельникова и Соболенко вошли в топ-10 спортсменок года по версии L’Equipe

Мельникова вошла в топ‑10 лучших спортсменок мира 2025 года по версии L’Equipe.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла десятое место в рейтинге лучших спортсменок 2025 года по версии L’Equipe.

По итогам голосования редакции Мельникова набрала 72 балла. 

Первое место в рейтинге заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош (628 баллов), второй стала американская легкоатлетка Сидни Маклафлин (516), третьей – еще одна американка, бегунья Мелисса Джефферсон‑Вуден (425). 

На шестом месте расположилась белорусская теннисистка Арина Соболенко (293). 

Спортсменом года стал словенский велогонщик Тадей Погачар (821), на втором месте – шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис (799), на третьем – испанский теннисист Карлос Алькарас (252).

Интервью Ангелины Мельниковой, которую вы выбрали спортсменкой года

Опубликовала: Мария Величко
Источник: L’Equipe
