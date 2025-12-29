Маринов о чемпионате мира: «Даже не верил, что могу где‑то что‑то зацепить. На брусьях чудом получилось попасть в финал»

Гимнаст Маринов: не верил, что могу зацепить медаль на чемпионате мира.

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал об операции на плече, которую перенес осенью прошлого года.

«У нас есть длинная головка бицепса (показывает на плечо). У меня она была воспалена, а также с подвывихом. И биомеханически она там стояла неправильно. То есть это была механическая ошибка. Нужно было сделать ее правильно, подправить, чтобы я мог дальше работать и она меня не беспокоила. Там что‑то сделали, подкрутили, два шурупчика вставили, и все нормально», – сказал Маринов.

В октябре спортсмен завоевал бронзу в упражнениях на брусьях на чемпионате мира.

«На чемпионате мира я буквально поднимаю руку на коня, самый коварный снаряд и один из страшных для выступления, и понимаю, что внутри у меня вообще ничего не происходит. То есть у меня в голове кульминация, снаряд, судьи и все. Нет такого, что меня «колбасит».

Думал ли я о каких‑то наградах? Честно, не думал. Я даже не верил, что могу где‑то что‑то зацепить, тем более в многоборье. Единственный шанс у меня был на брусьях. Там тоже каким‑то чудом получилось попасть в финал, потому что оценки (у соперников) были не сильно низкие, а мне поставили очень мало. С седьмым результатом я залетел в финал. Мне повезло тогда», – отметил гимнаст.

«Я не был доволен выступлением и в многоборье, и на брусьях, сделал далеко не максимум. Честно, на пьедестале улыбка у меня была немного наигранная. Я всегда улыбаюсь искренне, абсолютно всегда, чтобы ни случилось. Но конкретно тогда мне было тяжело от души улыбаться. Но на самом деле держал медали и даже думал, что это просто везение.

Сейчас уже осознавая все, я стараюсь не сильно говорить, что у меня есть медаль ЧМ или новый титул. Есть, и все. Я прекрасно понимаю, что это не мой максимум. Я не хочу говорить, что вот это мой титул, я хочу говорить о совершено другом титуле. О каком? Надеюсь, узнаем в 2026 году», – добавил Маринов.