Дания зачем-то экспериментировала с четверкой защитников, но все же вернулась к тройке/пятерке. Это дает баланс сзади и необычную вариативность в атаке: Каспер Юлманд может выставить пару форвардов Хейлунд-Винд и Эриксена под ними (3-4-1-2), а может оставить только форварда «МЮ» и превратить схему в 3-4-2-1.

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Из плюсов: суперсыгранный состав, в который влился молодой Хейлунд, и группа (Англия, Сербия, Словения), из которой Дания обязана выходить. Из минусов: многие лидеры постарели, важнейшие игроки в центре − Эриксен и Хейбьерг − в своих клубах всего лишь игроки замены, а диагонали на Мэле иногда слишком предсказуемы (доказано Катаром). Тот же Хейлунд может помочь с разнообразием выхода из обороны, но опыт «Юнайтед» показывает: нельзя надеяться на него как единственную опцию − закроют и не заметят.

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Отметим также трагедию всех фанатов легендарной связки: Даниэль Васс закончил в сборной, на Евро его не будет.

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