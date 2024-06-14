В этих рейтингах мы осмысляем главные футбольные события лета – Евро-2024 и Кубок Америки-2024. Перед вами два списка по каждому турниру, между которыми можно удобно переключаться по кнопке ниже. Везде сборные ранжированы по силе и по оценке их текущего состояния. Чем выше место в рейтинге, тем лучше сборная готова к турниру. Рейтинги будут обновляться по ходу турниров: Евро-2024 – после группового этапа, Кубок Америки – после каждого тура. Европейский рейтинг составляли эксперты Спортса: Вадим Лукомский, Тимур Боков, Илья Васильев, Артем Денисов, Никита Киселев, Павел Тихонов, Руслан Копылов, Вячеслав Палагин, Андрей Клещенок. Американский – эксперты Okko Алексей Дурново и Никита Шалимов. Проект выходит при поддержке Okko, который покажет сразу оба турнира в отличном качестве и с российскими комментаторами.
Евро 2024
Евро
Кубок Америки
Грузия
Евро-2024
Обычно дебютанты ставят скромные цели, но грузины не размениваются на мелочи. «Так здесь устроены люди – нужно все или ничего», – рассказал тренер Вилли Саньоль.\n<br><br>\nГлавные фигуры известны – Хвича Кварацхелия и вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, лидер Ла Лиги по предотвращенным голам. Но и вокруг них талантливое поколение. В грузинской заявке всего два футболиста из местного чемпионата. \n<br><br>\nВ сборной Хвича играет иначе – свободным форвардом в схеме 5-3-2. Над ним – Микаутадзе из «Метца», много забивающий во Франции и отыгравший весну даже лучше Кварадоны. Схема подразумевает важную роль фланговых игроков и переводов.\n<br><br>\nРеалистичные ожидания невысоки, но расписание группы скорее на стороне Грузии. Встреча с фаворитами Португалией только в третьем туре.
Без мяча румыны выглядят вполне современной командой – умеют встречать высоко и прессинговать интенсивно. Но при владении теряются. Остается два варианта – либо импровизация от Яниса Хаджи (сын того самого Хаджи), либо навесы. И то и другое работает с перебоями. Для эффективности все же не хватает ярких атакующих исполнителей. \n<br><br>\nНо с обороной относительный порядок. Главная звезда – центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин. Во многом благодаря ему команда пропустила 5 мячей в 10 матчах отбора. Только нельзя забывать, что соперники были очень средние (Андорра, Беларусь, Косово, Швейцария, Израиль).
Одна из причин низкой позиции – не в классе албанцев, а в неудачном жребии. Чтобы выйти в плей-офф, нужно подвинуть Италию, Испанию или успешных на международном уровне хорватов. \n<br><br>\nКоманда Силвиньо (да, тот самый бразилец из нулевых) не совсем похожа на типичного аутсайдера – например, умеет разыгрывать коротко. Интересно, рискнет ли против топ-соперников. Но ее основа – быстрые контратаки, которые начинает Кристьян Аслани из «Интера», и крепкая оборона, в которой есть центральный защитник «Аталанты» Берат Джимшити. Но с завершением могут быть проблемы.
В атаке – восходящая суперзвезда Беньямин Шешко, в воротах – традиционно надежный Ян Облак, между ними – обилие сыгранных связок: в сборной по два игрока из «Удинезе» и «Штурма» и три из «Панатинаикоса». \n<br><br>\nИграют в неизменные 4-4-2, выжидающий перепас в середине и забросы в штрафную, минимум риска и прессинга, максимум прагматизма и неуступчивости. В начале атак важную роль играет Яка Бийол, а дальше все крутится вокруг разнообразных талантов Беньямина Шешко, который здорово отвлекает, ассистирует и завершает.
Потенциальный сюрприз. У словаков крепкий состав – без суперзвезд, но атлетичный и дисциплинированный. И впечатляющая тактическая организация, которая поразила даже Роберто Мартинеса: «Хорошо продуманная и структурированная команда с четко выраженными идеями».\n<br><br>\nКальцона предпочитает 4-3-3, стремится к быстрым вертикальным розыгрышам и агрессивной фазе без мяча, но варьирует стиль в зависимости от соперника: против топ-сборных прессингует ниже, а с мячом работает осторожнее.\n<br><br>\nКлючевой игрок – центральный защитник Ганцко: исполняет примерно ту же роль, что и Кулибали в «Наполи» (тех времен, когда Кальцона помогал Сарри).
На каждом этапе сборную Польшу окружали проблемы.\n<br><br>\nЗатея с победителем Евро-2016 Фернанду Сантушем не сработала, пришлось сворачиваться и спасать невразумительную квалификацию. Позвали тренировавшего молодежку Михала Пробежа, хорошо знакомого боссу местной федерации.\n<br><br>\nВ товарищеских матчах накануне Евро потеряли Милика, затем – Левандовского. Роберт пропустит первую игру против Нидерландов. Задача – подтянуть главную звезду ко второму туру, к определяющему матчу в группе с Австрией. Победа здесь, вероятно, даст билет в плей-офф. \n<br><br>\nГлавная тактическая сила Польши – латерали в схеме 3-5-2. Это Залевски из «Ромы» слева и Франковски из «Ланса» справа. На месте и элегантный Зелиньски, а также Шченсны. 34-летний кипер важен на поле (вытащил серию пенальти в плей-офф отбора) и поддерживает настроение в раздевалке. \n<br><br>\nДома в прорыв сборной не верят: прошлые турниры и недавняя турбулентность снизили ожидания.
В превью The Athletic Чехию метко сравнили с «Брентфордом»: высокий прессинг, агрессивные рывки латералей и особенно опасные стандарты. Аналогия не очевидна, но весьма точна. Чехия – лайтовая и менее вариативная версия «Брентфорда». \n<br><br>\nМогут приятно удивить и создать проблемы почти любому, но при одном условии – если не пропустят первыми. В этом случае получаем матч-депрессию – все надежда только на стандарты. Игра с мячом уж совсем простенькая, а лидеров, которые могли бы все сделать сами, не просматривается.
Шотландия мощно прошла отбор: обыграли Испанию с Родри, а Норвегию с Эдегором и Холандом обставили на шесть очков. Стив Кларк снова показал себя недооцененным тактиком: во-первых, гибкая гибридная схема, которая подкидывает сюрпризы соперниками; во-вторых, перевод Скотта Мактоминея из защиты в лучшие бомбардиры сборной. \n<br><br>\nВсе бы хорошо, но от уверенности той Шотландии не осталось следа. Перед Евро выдали серию из семи игр без побед – антирекорд при Кларке и в целом за последние 15 лет. Еще одно беспокойство – проблемы на флангах. Тренер лишился всех основных вариантов справа. А пара Тирни-Робертсон подходит к турниру после сезона травм. \n<br><br>\nГлавная сила и надежда сборной – полузащита. Там и умница Билли Гилмор, и Райан мастер на все руки Кристи, и штурмующие штрафную Макгинн и Мактоминей.
Одна из самых парадоксальных сборных Европы с сильным по именам, но тотально разбалансированным составом. \n<br><br>\nДраган Стойкович остался в Сербии после провального ЧМ-2022: при нем Сербия почти не играет всухую, не так сосредоточена на тактике, психологически неустойчива, но опасна благодаря навесам и мощной атаке.\n<br><br>\nСледим за парой Душан Тадич – Александр Митрович, которые в сборной организовали 21 гол друг для друга.
Сборная Марко Росси прогрессирует: помучила Португалию (0:3, но все голы после 80-й), Францию (1:1) и Германию (2:2) на Евро-2020, стала второй в Лиге наций в группе с Италией, Германией и Англией (создали в два раза больше моментов, чем допустили), ни разу не проиграла в квалификации на Евро.\n<br><br>\nФундамент Венгрии – качественная оборона. Могут прессинговать, закрываться на своей половине, при этом во время квалификации на Евро-2024 серьезно прибавили во владении (перед турниром в 2021 году – 49,9%, в отборе на ЧМ-2022 – 43,7%, сейчас – 58%).\n<br><br>\nКлючевой игрок – Доминик Собослаи. Капитан, вариативен в атаке, а партнеры считают его венгерским Месси.
Турция привычно проваливает крупные турниры. Сейчас это молодая и неопытная команда, но очень яркая.\n<br><br>\nТренер Винченцо Монтелла ставит контратакующий футбол с активным прессингом, который помогает с соперниками, что выходят через короткий пас и высоко обороняются. Это провоцирует комфортный для турок хаос.\n<br><br>\nВыделяется связка Арды Гюлера и Кенана Йылдыза. Два турецких сапфира: способны создавать моменты из ничего, диктовать темп, топово продвигать мяч. Могут стать открытиями Евро.
Что будет, если в команду, половина которой знакома с системой «Ред Булл», назначить тренером основателя системы «Ред Булл»? Разумеется, самая прессингующая сборная Европы. \n<br><br>\nПрессинг – не только лучший маркер, но и лучший плеймейкер Австрии. Позволяет контролировать соперника и создавать моменты. Недавно в этом убедилась Турция: четыре гола из шести Австрия забила ей после отбора у чужих ворот. \n<br><br>\nГлавной вопрос перед командой Рангника перед Евро: не окажется ли прессинг единственным плеймейкером? Лидеры и главные в команде по продвижению мяча – Алаба и Шлагер – травмированы и не сыграют. А другие аспекты у Рангника и близко не поставлены на таком же уровне, как самый любимый.
Классный базис: Швейцария вышла в плей-офф четырех последних крупных турниров из пяти (правда, там всего одна победа – против Франции на прошлом Евро), Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джердан Шакири – опытный костяк.\n<br><br>\nНо отбор получился проблемным: уступили первое место Румынии, пропустили больше всех среди вышедших на Евро, соперники забили шесть голов из одиннадцати после 80-й минуты, в сентябре 2023-го Джака критиковал Мурата Якина и федерацию.\n<br><br>\nНесмотря на турбулентность после ЧМ-2022, у Швейцарии неплохие шансы выйти из группы. Венгрия и Шотландия чуть ниже классом, Якин ищет новые тактические ходы, Зоммер, Аканджи и Джака после классных сезонов, вариативность Шакири – все еще суперсила, но нужно разобраться с нападением из-за неготовности Бреэля Эмболо.
Состав Украины не сильно обновился после Евро-2020, но новый тренер изменил подход. Команда Сергея Реброва выглядит прагматичной и гибкой: в товарищеских матчах Сергей явно проверял сценарии против соперников по группе − 5-4-1 против сильной Германии, 4-3-3 и две нацеленных на атаку восьмерки против Молдовы. <br><br>\nЕще одно важное отличие: количество игроков, которые не просто играют в Европе, а провели сильный сезон в топ-5. Лучший бомбардир Ла Лиги Довбик и его партнер по «Жироне» Цыганков, защитники из АПЛ Миколенко и Забарный, Лунин, основной вратарь «Реала» до финала ЛЧ. И Cудаков, без которого нельзя представить эту команду (сыграл больше всех в отборе) − он пока в УПЛ.\n<br><br>\nПри этом Ребров спокойно убирает лидеров, если они не в форме. Это и про выбор Лунина/Трубина, и про Зинченко. Так что не удивляйтесь, если увидите Яремчука в старте.\n
Дания зачем-то экспериментировала с четверкой защитников, но все же вернулась к тройке/пятерке. Это дает баланс сзади и необычную вариативность в атаке: Каспер Юлманд может выставить пару форвардов Хейлунд-Винд и Эриксена под ними (3-4-1-2), а может оставить только форварда «МЮ» и превратить схему в 3-4-2-1. \n<br><br>\nИз плюсов: суперсыгранный состав, в который влился молодой Хейлунд, и группа (Англия, Сербия, Словения), из которой Дания обязана выходить. Из минусов: многие лидеры постарели, важнейшие игроки в центре − Эриксен и Хейбьерг − в своих клубах всего лишь игроки замены, а диагонали на Мэле иногда слишком предсказуемы (доказано Катаром). Тот же Хейлунд может помочь с разнообразием выхода из обороны, но опыт «Юнайтед» показывает: нельзя надеяться на него как единственную опцию − закроют и не заметят. \n<br><br>\nОтметим также трагедию всех фанатов легендарной связки: Даниэль Васс закончил в сборной, на Евро его не будет.
Надежда на 38-летнего Луку Модрича. Это одновременно и признание величия Модрича, и фиксация проблем Хорватии – примерно в равной степени, хотя величия Модрича все-таки побольше.\n<br><br>\nРядом с Модричем 31-летний Марцело Брозович и 30-летний Матео Ковачич. Линия нападения никак не восхищает. Сзади выделяется Йошко Гвардиол, хороший сезон был у Йосипа Станишича. Но считать Хорватию с таким составом фаворитом невозможно. \n<br><br>\nВпрочем, примерно то же самое о Хорватии говорили перед ЧМ-2022. Может, ее не будет даже в десятке лучших команд турнира по качеству футбола, но она способна нивелировать разницу элитной борьбой повсюду. В матчах Хорватии воли и несгибаемости больше, чем тактической силы.
Скорее переходный турнир, чем последний шанс золотого поколения: от него осталось несколько звезд, большинство из которых почти не влияют на баланс сил. Состав почти поровну делится на две группы – парней 20-24 лет и ветеранов за 30, профукавших почти все шансы.\n<br><br>\nС Тедеско они играют по-новому: без испанской основательности во владении, очень вертикально с мячом и агрессивно без. Молодежь попадает в ритм больше поседевшего золотого поколения, но Лукаку по-прежнему ключевой игрок – только в маневре, а не завершении: гарантированно сохраняет мяч после перевода. Он создает пространство, которые используют Доку и Троссард.\n<br><br>\nА в общих чертах – базовая 4-3-3, которая легко превращается в 3-2-5 и 4-4-2. Все по моде.
У Роналда Кумана весьма адаптивная команда. Есть схемы с четверкой, и тройкой, и даже с четверкой, где необычную роль вингера играет Джереми Фримпонг. Отчасти такая гибкость – продолжение проблем. \n<br><br>\nУ команды не самый сбалансированные состав. Самая укомплектованная позиция – центр защиты. Иногда смены формаций – лишь способ оригинально и оптимально использовать этот актив. Но следить за манипуляциями Кумана будет интересно (он-то точно знает толк в неординарном использовании центрдефов).\n<br><br>\nБольшая беда – не будет Френки де Йонга. Это точно сильно изменит команду. Возможно, нам придется корректировать свои оценки даже сильнее, чем мы думаем.
Тренерские идеи, которые казались передовыми даже в клубном футболе.\n<br><br>\nСостав с сырым взаимодействием и плохо раскрытым потенциалом.\n<br><br>\nИталия выглядит командой, которую турнир застал врасплох, на год-два раньше, чем предполагалось. Талантов полно. Есть цельные игроки, несколько состоявшихся звезд и пара футболистов с одной-двумя очень выраженными способностями, которым мало аналогов даже на топ-уровне. Но есть лишь самое общее представление, на кого из них положиться и чем прикрыть недостатки.\n<br><br>\nРешать эти проблемы приходится уже сейчас – это главная проблема сборной.
Испания – самый загадочный фаворит. Она подходит к Евро в странном состоянии, кадровыми и организационными проблемами, но достаточно сильна, чтобы приятно поразить.\n<br><br>\nИспания сменила тренера. Луис де ла Фуэнте не пытается задушить соперников владением, а генерирует моменты с его помощью. Это напоминает испанцев на прошлом Евро, когда Луис Энрике еще не пришел к идее «владение – основа результата».\n<br><br>\nПомогают: высокий прессинг (еще радикальнее, чем с Энрике), быстрые фланги атаки (Нико Уильямс и Ламин Ямаль) и Дани Ольмо (десятка в свободной роли, которая помогает партнерам).
У Португалии самый вариативный набор атакующих игроков. Теперь их расставляет Роберто Мартинес – тренер, которого можно упрекнуть в чем угодно, но не в излишней прагматичности. \n<br><br>\nИспанцу удалось перестроить команду на более смелый стиль, но он пока работает не полностью. Грубо говоря, игра без мяча и продвижение уже на уровне, а вот взаимодействие на чужой трети – не совсем. Пока даже неясно, каким будет оптимальное сочетание в атаке.\n<br><br>\n«Мы прибавляем, но нам все еще нужно больше синхронизаций между игроками – мы работаем над нужными связями», – признавал на прошлой неделе Мартинес. Если проблему решат, то Португалия поднимется еще выше в списке фаворитов.
Юлиан Нагельсманн пытается строить сложную по меркам футбола сборных позиционную атаку, где билд-ап – это реально стадия строительства атаки, а не просто полсостава за линией мяча ради безопасного контроля.\n<br><br>\nВ товарищеских матчах перед Евро против Украины и Греции Германия допустила пугающее число опасных контратак: 4-в-3, 3-в-2, даже 2-в-1. Это очевидное следствие попыток ставить сложный футбол. Но и хорошее тоже есть. Порой мяч ходит очень хорошо (опять же – по меркам футбола сборных). А если и не ходит, то Нагельсманн оставляет достаточно свободы атакующей группе. Тут все правильно.\n<br><br>\nСильные позиционные атаки Германии могут украсить турнир. Провалы с допущенными контратаками могут похоронить Германию. К какому из полюсов двинется команда – интрига.
Англия едет на Евро в статусе одного из двух фаворитов. Группой игроков, которые заслужили шанс не потому, что давно знают Саутгейта, а потому что классно отыграли в футбол. И точно с самой мощной атакой в эпоху Гарета. Показать такую же невнятную игру, как на предыдущих турнирах, будет преступлением против футбола. \n<br><br>\nПроблемная зона – защита. Без Харри Магуайра придется создавать новую пару ЦЗ. Без Люка Шоу на первых порах – искать лучшего левого защитника среди правых. Поиски точно ударят по сыгранности, но могут и по балансу. На этих двух столпах держалась способность Англии выжимать результат, несмотря на смертную тоску в атаке. Так что, если Гарет не найдет победную формулу впереди, откатиться к базовому сценарию вряд ли получится.
Один из сильнейших составов в мире и тренер, который умеет подстраиваться под лучшие качества игроков.\n<br><br>\nФранция – фаворит, и последние лет восемь это звучит обыденно. \n<br><br>\nМбаппе – икс-фактор. Нападение смотрится качественно даже без упоминания Килиана. Прочная полузащита с Гризманном, связывающим линии на чужой половине. Наверное, кто-то может назвать слабой защиту, но только в сравнении с атакой и полузащитой той же Франции. Если сравнивать защитные линии Франции и других сборных на Евро, Франция и тут будет в лидерах.