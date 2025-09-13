🫠 Дин Хейсен катится в пропасть. У новичка «Реала» уже вторая красная за восемь матчей! НО! В этот раз скандальная 🔥

Фанаты «Реала» – счастливые люди. Их клуб стабилен и не имеет никаких серьезных проблем – как с финансами, так и с игроками. Почти…

Пожалуй, единственная жалоба болельщиков королевского клуба – оборона. Много травм и не самые удачные усиления (и те редкие). Казалось, летом в команду придет молодой и перспективный Дин Хейсен, который проведет сезон в паре с Антонио Рюдигером. Но ситуацию осложняет даже не столько травма немца, сколько игра новичка «Реала».

За восемь матчей в клубе у него уже два удаления. Вот сегодняшнее. За срыв атаки.

Реакция соцсетей.

💭 «Вы действительно верите, что «Барса» не покупает судей? Он даже не был последним игроком перед воротами. Отвратительная лига».

💭 «Чертовски жаль. Тебас, сукин сын, я продолжу смотреть пиратский футбол».

💭 «Там же еще один игрок бежал. Почему красная?»

💭 «Коррупция».

Хаби Алонсо отреагировал примерно так же.