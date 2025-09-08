🤯🔥 Хенесс заявил, что «Бавария» больше не будет покупать игроков – все из-за плохого примера «Барселоны»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс дал понять, что мюнхенцы теперь работают по-другому.

«Мы решили не подписывать игроков на постоянной основе после Луиса Диаса, так как должны обратить внимание на финансовый баланс клуба.

У вас есть «Барселона» как лучший пример того, что происходит, когда вы только покупаете, покупаете и покупаете, а затем в конечном итоге имеете долги в размере 1,2 миллиарда евро. И ничего не можете сделать».

Ранее Хенесс оправдал затратную аренду «Баварией» Николаса Джексона.

«Этого не случится». Вот так настрой «Баварии» на выкуп Джексона – а ведь он сам доплатил за аренду!