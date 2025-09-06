🎥 «Зенит» подколол Ямаля из-за девушки. Пара рассталась спустя 13 дней отношений 😁

За личной жизнью Ламина Ямаля порой следят больше, чем за его футбольными достижениями. Юноша начал встречаться с рэпершей Ники Николь , но, как пишет пресса, пара быстро разошлась – отношения продлились целых 13 дней.

На новость креативно отреагировали короли футбольного «Тиктока»: «Зенит» запостил ролик, в котором сравнил 13 голов петербуржцев с недолгими отношениями Ламина и Николь.

В июне «Зенит» через «Тикток» задонатил «Барселоне» около 10 евро на подписание Нико Уильямса . Ролик разлетелся по соцсетям, в благодарность болельщики каталонцев предлагали петербуржцам забрать себе Тер Стегена. Но трансфер не состоялся, тогда «сине-бело-голубые» просили «Барсу» вернуть деньги.

«Тикток» – платформа шуточная, она помогает клубам без обширной международной фанатской базы повысить узнаваемость бренда. Так что обижаться на такие веселые публикации точно не стоит.

А у истории Ламина и Николь есть забавное продолжение: говорят, девушка бросила Ямаля ради новичка «Мадрида» Франко Мастантуоно. Новость сообщило аргентинское издание El Canciller – источник сомнительный, но мемы про 1:0 в класико вне футбольного поля уже есть.

У Ямаля проблемы с эго. Замечают фанаты, хейтеры и даже представители «Барсы»