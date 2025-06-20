В «Тиктоке» есть виртуальные монеты, которые пользователи могут купить за реальную валюту и подарить другим блогерами, а те позже выводят такие подарки и зарабатывают деньги.

Такой виртуальной валютой и воспользовался «Зенит», чтобы в шутку помочь «Барселоне» собрать деньги на трансфер Нико Уильямса.

Официальный аккаунт «сине-бело-голубых» оставил комментарий под публикацией «блауграны»: «На Нико Уильямса от «Зенита». К комменту петербуржцы прикрепили тысячу виртуальных монет – примерно 10 реальных евро.

О своей благотворительной акции «Зенит» снял ролик в «Тикток»:

За сутки видео петербургского клуба собрало больше 5 млн просмотров, больше 600 тысяч лайков и почти 5 тысяч комментариев. «Зенит» продолжает тему забавными роликами.

Под публикацией каталонцев многие жертвуют виртуальную валюту на трансфер Нико.

Фанатский аккаунт «Барсы» в X запостил новость о донате «Зенита», в комменты пришел англоязычных аккаунт «сине-бело-голубых»: «Не за что 🫡».

А фанаты «блауграны» в благодарность предлагают петербуржцам забрать Тер Стегена:

💭 «Вы можете забрать Тер Стегена в качестве ответного подарка 😭🙌»

💭 «Спасибо за деньги, взамен можете забрать Тер Стегена».

💭 «У нас для вас бесплатно есть Тер Стеген».

💭 «Теперь вы мой пятый любимый клуб 😭».

Может, Нико и за «Зенит» пару матчей проведет? Раз уж сезон столетия перенесли.

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