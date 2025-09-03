🤑 Топ-20 клубов по стоимости составов после летнего ТО. «Арсенал» обошел «Сити», на первом месте не клуб из АПЛ
Летнее трансферное окно в Европе захлопнулось. Transfermarkt составил рейтинг клубов по суммарной стоимости состава, учитывая летние изменения команд.
У «Мадрида» самый дорогой состав в мире – 1,41 млрд евро. Сразу четыре футболиста «сливочных» оцениваются более чем в 100 млн евро: Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Винисиус и Федерико Вальверде.
«Арсенал» сумел вытеснить со второй строчки рейтинга «Манчестер Сити». После летних покупок, в том числе подписания Нони Мадуэке и Виктора Дьокереша, стоимость состава «канониров» выросла на 224,5 млн евро (20,4%) и теперь составляет 1,33 млрд евро. «Горожане» отстают от столичной команды на 100 млн евро, при этом за лето их суммарная стоимость выросла на 49,5 млн евро.
Английские клубы весьма предсказуемо доминируют в рейтинге. В топ-10 помимо команд из Премьер-лиги вошли только «Мадрид», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария». Парижане и мюнхенцы – единственные представители своих чемпионатов в рейтинге.
Топ-20 клубов по стоимости составов после летнего ТО
В некоторых лигах трансферное окно все еще открыто, так что стоимости составов могут измениться, но вряд ли картина поменяется кардинально.
Есть сюрпризы?
10 лет назад ни во что бы не поверил
Обычно он четвертый.
а там еще Менду, Милитао,Родриго,Вини по 45-50 лямов,Куртуа 35,Чуамени 80,Камавинга 30.. там порядка 800+ млн потратили на этот состав!
у Барсы вот да, по проще..
оказывается потратили 415 млн на нынешний состав.. если оценивать только период при Лапорте - ВОСТОРГ! ведь обновлен практически ВЕСЬ состав.. все портит период правление Бартомеу) этот чудик,принял лучший состав в мире, с лучшими игроками на своей позиции, еще и умудрился потратить 2 раза больше Лапорты, но в конце правлении оставил лишь руины и дыры в составе, где пришлось менять почти всех. потому и я сейчас никак не пойму этих болел Барселоны которые просто топят Лапорту на критику, когда в спортивном плане он собрал крутой состав который сможет бороться за все трофеи, причем это делал и в нулевых, и сейчас..
а про Барсу при Барто, я уже выше написал, но это сейчас не имеет значение, ибо из его состава только трое в команде, остальные пришли при Лапорте! а про большие и неудачные покупки были и у Реала которые невходят в число этих 800+ млн, так как и они ушли, к примеру, трансфер Азара и Йовича.. речь сейчас ведь только про НЫНЕШНИЙ состав, а ушедшие игроки уже не входят в этот список!
Итого: 11 Супов, пяток околотопов и все остальные.