🤑 Топ-20 клубов по стоимости составов после летнего ТО. «Арсенал» обошел «Сити», на первом месте не клуб из АПЛ

Летнее трансферное окно в Европе захлопнулось. Transfermarkt составил рейтинг клубов по суммарной стоимости состава, учитывая летние изменения команд.

У «Мадрида» самый дорогой состав в мире – 1,41 млрд евро. Сразу четыре футболиста «сливочных» оцениваются более чем в 100 млн евро: Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Винисиус и Федерико Вальверде.

«Арсенал» сумел вытеснить со второй строчки рейтинга «Манчестер Сити». После летних покупок, в том числе подписания Нони Мадуэке и Виктора Дьокереша, стоимость состава «канониров» выросла на 224,5 млн евро (20,4%) и теперь составляет 1,33 млрд евро. «Горожане» отстают от столичной команды на 100 млн евро, при этом за лето их суммарная стоимость выросла на 49,5 млн евро.

Английские клубы весьма предсказуемо доминируют в рейтинге. В топ-10 помимо команд из Премьер-лиги вошли только «Мадрид», «Барселона», «ПСЖ» и «Бавария». Парижане и мюнхенцы – единственные представители своих чемпионатов в рейтинге.

Топ-20 клубов по стоимости составов после летнего ТО

В некоторых лигах трансферное окно все еще открыто, так что стоимости составов могут измениться, но вряд ли картина поменяется кардинально.

Есть сюрпризы?