«Барселона» со счетом 5:0 обыграла «Комо» в Кубке Жоана Гампера, лучшим игроком встречи стал Фермин Лопес, оформивший дубль.

Новичок Маркус Рэшфорд провел на поле весь первый тайм и стал автором «главного промаха» предсезонки – именно так охарактеризовали удар англичанина в соцсетях:

Болельщики «блауграны» все равно считают, что Маркус хорошо себя показал в отведенные ему 45 минут. Он, например, отдал ассист на Рафинью, при этом принял активное участие в построении голевой атаки.

И еще в защиту Маркуса: тем вечером промахивался не только он, Ферран Торрес тоже не попал по воротам из крайне удачной позиции.

Испанец, кстати, тоже записал на свой счет ассист, а каталонцам и с промахами хватило пяти забитых голов для победы.

Как оцените игру «Барсы» в последнем матче перед стартом сезона?