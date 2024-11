«Бабушка связала мне футболку «Милана». Вот ваши истории, которые мы меняем на мерч

У нас больше пяти победителей.

Недавно мы показали мерч от Спортса’’ – и предложили обменять его на ваши личные историй про джерси. Возвращаемся с итогами.

Вы рассказали почти 250 историй. Спасибо!

Наша презентация собрала 387 комментариев и почти 250 увлекательнейших рассказов, благодарим за такую активность!

Правда, больше всего плюсов набрала не история, а комплименты нашей модели Ольге Решетниковой.

Таких комментов набралось так много, что на следующий день после релиза мы познакомили вас с Ольгой поближе с помощью отдельного фотопоста .

А теперь к итогам конкурса. Мы обещали подарить джерси Спортса’’ авторам пяти самых захватывающих рассказов – трех самых заплюсованных и двух на наш выбор. Но классных воспоминаний оказалось так много, что мы добавили еще одного победителя. Вы рассказывали о памятных историях из детства, делились самыми ценными экземплярами из собственных колллекций, вспоминали путешествия от Амстердама и Парижа до Таиланда и Южной Кореи.

Мы зачитались! Итак, вот три победителя по выбору Спортса’’.

«Любимая футболка – шерстяная, связанная бабушкой»

Andrey Mikheev

«Болею за «Милан» с 1993/94 годов. И ни для кого из родственников эта моя страсть не была тайной. Но денег тогда не было совсем – и красно-черная футболка казалась – да на тот момент и являлась – несбыточной мечтой.

Поэтому бабушка на девятый мой день рождения... связала футболку «Милана». Помню, как долго и тщательно она изучала все цветные фотографии, которые у меня были в журналах (и, естественно, наклейки Panini), чтобы все было максимально аутентично: количество полосок, окантовки, размер и местоположение логотипа Opel на груди и так далее. На спине, естественно, был третий номер. Фамилия «Мальдини», по-моему, не вошла, но в этом даже был некоторый ретрофлер.

Естественно, несколько лет я гонял только в этой шерстяной футболке – и потом очень грустил, когда она окончательно стала мала.

С тех пор у меня было (и есть) несколько десятков самых разнообразных футболок «Милана» – от совсем пираток с тульского рынка и чуть менее пираток из московских магазинов до заказанных в интернете и купленных либо в официальном магазине в центре Милана, либо на «Сан-Сиро». Несколько сезонов подряд покупал все комплекты форм, например. Жена не понимала, в чем смысл почти одинаковых, на ее взгляд, футболок с полосками чуть разной ширины :))

Но самой любимой до сих пор осталась та самая – по факту максимально абсурдная – шерстяная «футболка», связанная бабушкой».

«Я выходил на поле против Дзамбротты, Оуэна, Савиолы и играл за одну команду с Роналдиньо»

Wrudenko

«История про исполнение мечты.

Однажды в ноябре 2019-го мне позвонил мой футбольный товарищ Пол и спросил, могу ли я взять выходной в субботу (тогда я работал совсем без выходных).

Возмутившись, но предчувствуя наживу, я поинтересовался:

– С какой стати мне это делать?

– В эту субботу в Чэнду состоится Эль-Класико – матч легенд «Барселоны» против легенд «Реала».

– ...

– На два состава старичков не набирается, нужны люди на замену. Если ты готов – платят 5 тысяч юаней. Играют Роналдиньо, Роналдо, Кака (в этот момент мозг отключился, а лицо размазала блаженная улыбка).

Этот разговор с Полом оказался не сном и не шуткой, и в пятницу вечером мы выехали из бездушного Пекина в уютный Чэнду, из раза в раз перечитывая предполагаемых участников предстоящего матча и наперебой перечисляя моменты их футбольной славы.

Следующий день стал одним из самых незаслуженно счастливых в моей (и Пола) жизни.

Мы начали с командного завтрака в отдельной комнате ресторана при отеле, где наконец увидели всех тех, за кого отъявленно резались в FIFA еще несколько лет назад. Почтенно отсев за отдельный столик, мы наслаждались обществом мэтров, пока они экспрессивно общались на испанском.

Смешной эпизод произошел со мной на выходе из ресторана. Вездесущие фанаты, прознавшие об отеле, ждали на выходе, и когда я отлучился по нужде, подбежали за автографами к неизвестной русской легенде Эль-Класико. Но кто я такой, чтобы их останавливать. В это время в обратную сторону проследовал запоздавший Людовик Жюли. Признав мою популярность, а заодно и разборчивость китайских любителей футбола, он сделал вид, что узнал меня, широко улыбнулся, кинул «Hola!», подошел пожать руку и обняться.

Следующий эпизод – мы приезжаем на стадион и направляемся в раздевалку. Легенды обеих команд собрались вместе, чтобы обсудить составы. Было решено смешать представителей обоих клубов, и из общей массы сделать две команды, чтобы не раздражать мастодонтов испанского футбола (как оказалось, приглашающая сторона не упоминала, что матч будет подаваться под соусом класико).

Я попал в команду к Мичелу Сальгадо – он единственный говорил на хорошем английском, спросил о позициях ноунеймов (кроме меня были еще двое), объяснил, как мы будем играть. В свои 44 он был в крутой форме, взял лидерство в раздевалке, включил испанские ритмы на портативной колонке и излучал уверенность.

Кроме меня в команду «сливочных» попали Иван Кампо, чемпион мира Эдмилсон и Людовик Жюли. Но вскоре выяснилось, что на самом деле все мы попали в команду к Нему. Немного запаздывая, в сопровождении брата, явного похмелья и лучезарной улыбки в раздевалку зашел Волшебник. Поприветствовал каждого, влился в испанские ритмы и спокойно занял место через два кресла от меня. На протяжении дня я старался не отсвечивать, но не простил бы себе, не сделав фото с Роналдиньо.

В чаше стадиона было шумно – китайцы народ громкий, а на трибунах было не менее 15 тысяч. Новая волна звука поднималась каждый раз, когда Ронни касался мяча. Тогда ему было 38, но пластика и магия были при нем. Пару раз он попробовал закрутить в ворота с углового, продемонстрировал эластико, забил с носка, наслаждался игрой и приветствовал публику. Я играл центрального защитника и обычно находился далеко от него, но отчетливо помню мою единственную передачу на лучшего игрока мира 2005 года.

Кроме этого в память запал подкат под уже седовласого Савиолу, жестковатое оттеснение от мяча Оуэна, подсказки от Сальгадо (меня он звал Чико – «мальчик») и мощнейшее техническое оснащение всех игроков, которые постоянно приклеивали мяч к ногам, находили коридоры для передач там, где их нет, проскальзывали между двумя-тремя соперниками как в масле.

После игры был командный ужин, где мы с Полом опять сидели за отдельным столом в полном благоговении, периодически раздавая автографы ненасытным футбольным фанатам.

Кака и Роналдо не приехали, но я выходил на поле против Дзамбротты, Оуэна, Савиолы и играл за одну команду с Роналдиньо.

Вот в этой футболке, которая навсегда заняла место в моем сердце».

«Спортс’’ – моя любимая спортивная страна»

Dimitradon

«Моя история не про какую-то отдельную форму или человека, который мне ее подписал, хотя я мог бы их поведать ровно столько, сколько у меня этих футболок/свитеров/маек. Пожалуй, дальше я буду все это называть интернационально – «джерси». Я хотел бы рассказать Спортсу историю про главное – про любовь к спорту, которая у меня проявляется в том числе и через эти самые, для большинства обычных людей простые и даже ненужные вещи, – джерси.

Должен начать с того, что со всех путешествий по миру я привожу джерси сборной или наиболее близкого мне клуба, в том числе и из нетривиальных для жителя Москвы/Санкт-Петербурга регионов России. Как правило, это футбольные джерси, но, согласитесь, из Кубы нужно привезти именно футболку сборной по бейсболу, а из Вашингтона... ну вы сами все поняли!

У меня также есть очень важное правило: я никогда не принимаю в подарок джерси и уж тем более из тех стран/регионов, где я не бывал. Потому джерси Месси («Барселоны»), к слову, у меня валяется где-то в чемодане, потому как я еще не бывал в Испании и Каталонии, а подарил мне ее от всей души уважаемый мною человек, и я не мог не принять. В каждой из привезенных из путешествий джерси я хотя бы раз по-спортивному пропотел: будь то свитер того, кому осталось 39 шайб до абсолютного величия; или олдскульная футболка «Ювентуса» еще моего отца, которой больше лет, чем мне (да, я ее начал надевать только тогда, когда сам побывал в Италии); или волейбольная олимпийка сборной Бразилии.

Но все началось в 2012 году, когда я впервые улетел очень далеко от дома – в Таиланд и приобрел там (ха, нет, не шорты тай-бокса, хотя потом и их), а джерси футбольного клуба «Пхукет». Меня крайне позабавило, что на их эмблеме была изображена черепаха-дракон.

А потом я увидел, как эти парни играют и на каком поле. Клянусь, я не Марадона и даже не дворовый пацан, которому помешал мениск построить великую футбольную карьеру, однако даже мне хотелось выйти и помочь им, но было слишком жарко и душно, и я проникся величайшим уважением к этим иссушенным беспощадным солнцем ребятам, которые искренне думали, что играют в футбол (в нашем понимании этой игры). Из-за невыносимого зноя (над полем поднимался раскаленный пар или это были горячие потоки воздуха, как над трассами «Формулы-1») было жарко даже в собственной коже, а они ведь еще и эту футболку из дешевой синтетики на себе носят…

И вот где-то там и тогда я принял решение, что собирать магнитики, тарелочки, фигурки и прочие пылесборники – не мое. Я будто тогда пообещал этим ребятам, хотя, конечно же, они этого никогда не узнают, что навсегда запомню их обычный футбольный матч, а для меня со стороны – спортивный подвиг. И я буду собирать джерси по всему миру, заниматься в них спортом и рассказывать дома гостям, а вскоре уже подрастающим детям, истории про великих спортсменов, которые выходили на спортивные баталии в подобных джерси (ну и про их папку, ха-ха).

Это я все к чему? К сожалению, пока нет такой страны или города под названием Спортс’’, но у него есть место встречи – сайт/приложение. И это главное, как и столица в любой стране, а в любом городе центральная площадь или «место у фонтана/ларька», где люди встречаются в моменты единения. Для меня Спортс’’ – это моя любимая спортивная страна, в которую я телепортируюсь так или иначе практически каждый день. Авторы, которые пишут на Спортсе’’ – это мои города, в которые я возвращаюсь иногда чаще и с удовольствием, а иногда лишь в командировки. Тем более, что с одним из авторов Спортса’’ я вместе учился в университете, и мы вместе играли за сборную нашего факультета, джерси которого тоже весит у меня сейчас на стене дома... И как же было бы здорово привезти из этой страны памятную джерси, тем более что история про эту страну уже есть!»

А вот три самых заплюсованных вами рассказа.

«Это были самые динамичные, мощные и интересные 0:0 на моей памяти»

Atremio

«Это история не про форму, но она меня согревает во всякие грустные (депрессивные) моменты.

В 2011 году моя бабушка решила отвезти меня в Англию. Я всегда любил все английское (Oasis – да, Ливерпуль – дадада, fish and chips – никогда). Вот, собственно, в Ливерпуль мы и отправились.

Цель – сходить на «Энфилд», посмотреть игру. Кажется, 7 ноября играли со «Суонси».

Я сразу отправился к кассам стадиона и тут же понял культурное различие между нами и британцами. В России ты можешь купить билет куда-угодно даже в перерыве. Оказалось, что в Англии за несколько дней невозможно найти билет в целом.

Я сгонял в соседние города – Бирмингем и прости Господи Манчестер. Там тоже ничего не было. И тут на меня снизошло просветление. Я вернулся к кассам «Энфилда» и на ломаном английском (а он у меня нормальный, вы сейчас поймете почему) стал жаловаться кассирше, что я came from Siberia just to watch some proper football. Я давил на жалость, рассказывал. что мы все семьей копили деньги. Приправил порцией баек из серии «я никогда не видел поле не в снегу».

И я вам клянусь она заплакала. Вытерла слезы и попросила о чем-то менеджера. Спустя пять минут у меня был билет рядом с угловым флажком за 58 фунтов.

Ребятааааа! Что это была за игра! Это были самые динамичные, мощные и интересные 0:0 на моей памяти. Помню на скамейке «Суонси» Брендана Роджерса, помню как мазал Кэролл, помню как молодой Хендерсон был не согласен с решением судьи и буркнул себе под нос fuck off, которое услышала вся трибуна. Больше ничего не помню, но было клево.

Обратно в гостишку шел пешком по темному незнакомому городу. Было таааак круто. Уж и не знаю, когда смогу вернуться.

P.S. Ладно, для конкурса нужно про мерч, поэтому добавлю про мерч. Я тогда в клубном магазине купил футболку с фамилией Чарли Адама (не спрашивайте почему, я сам не знаю). Спустя пару лет расстался с девушкой, а футболка хранилась у нее дома. Окольными путями я узнал, что джерси моего любимого клуба используется в качестве половой тряпки... Далее ребус – ****».

«Тот гол Риккена за шиворот Перуцци был просто волшебным»

Плеймейкер87

«На втором курсе военного института я ушел в самоволку, чтобы встретиться с девушкой. Уже заканчивался 2005 год и в качестве новогоднего подарка получил от нее футболку «Боруссии» сезона-1995/96 (титульный спонсор Die Continental). Ранее я ей рассказывал про одни из самых ярких эмоций в детстве (победа в финале ЛЧ над «Ювентусом»), она это запомнила и достала подарок через знакомую, работавшую в спортивном магазине. Я же свой подарок (духи) оставил в парадной форме (до момента самовольного покидания учебного заведения почему-то был уверен, что переложил их в бушлат).

Мы сидели в кафе и после ее презента, я почувствовал себя неловко и попросил ее немного подождать, поскольку институт находился совсем недалеко. Через КПП возвращаться было не вариант, рядом курсировал патруль, плюс в выходные дни пройти без парадной формы, считай расписаться в нарушении внутреннего распорядка. Естественно, я перелез через забор, но в темноте не увидел курящего неподалеку офицера. Им оказался старший лейтенант, которого пару дней назад поставили нашим командиром взвода. Он подошел ко мне, прекрасно понимая, что поймал меня за нарушением. Спросив, что я здесь делаю, получил абсолютно честный рассказ. Затем взял паузу и зарядил: «Тот гол Риккена за шиворот Перуцци был просто волшебным».

Воспользовавшись небольшой властью при отсутствии в тот вечер старших офицеров, он выписал мне увольнительную записку на два часа. Я вернулся в кафе к девушке уже в красивой парадной форме и с духами. А со старшим лейтенантом потом играл в одной команде за сборную батальона».

«До сих пор висит в шкафу – как напоминание о теплой дружбе»

Winter Soldier

«Про футболки есть три истории.

1. В детстве жили очень небогато. Родители каждую копейку считали. Я будучи маленьким ребенком, постоянно выпрашивал себе футбольную форму, но родители не могли в то время позволить лишних трат. Однажды летом (мне было лет 9-10) я отдыхал в детском лагере вблизи деревни, и приехали родители, привезли мне мою первую форму сборной Испании с Давидом Вильей на спине. Я был так счастлив 🙂 Футболка прожила года три, а шорты позднее стали домашними – еще лет 10 не мог выбросить их, хоть они и стали все дырявыми.

2. Однажды на Новый год друг подарил мне футболку «Милана» с Карлосом Баккой. Его сестра купила ее в Милане в официальном магазине. Друг знал, что я болею за «Милан» всю жизнь, и решил отдать ее мне. До сих пор висит в шкафу как напоминание о теплой дружбе (хоть и потеряли контакт в связи с переездом друга в Сербию) и ужасном периоде в истории «Милана», который я пережил с клубом вместе, смотря каждый матч вот уже сколько лет.

3. Помню, как-то выиграл суперстильную футболку «Милана» в конкурсе от Спортса’’, но не стал ее забирать, потому что нужно было заполнить кучу форм с персональными данными. Побоялся 😺😺»

***

А вы не бойтесь – со всеми победителями мы скоро свяжемся лично. С остальными историями можно ознакомиться по ссылке ниже.

