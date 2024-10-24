Мы запустили мерч! И теперь меняем его на ваши истории

Купить нельзя – можно только выиграть.

Спортс’’ выпустил мерч – совместно с творческим объединением «Ничего обычного» . В коллекции футбольная, хоккейная и бейсбольная формы.

Почему именно такой набор?

Нас всех объединяет любовь к спорту, и джерси – главный символ этой любви вне зависимости от личных предпочтений, возраста и рода занятий. От пацана во дворе в футболке Хвичи до страстного коллекционера маек НБА, от ярого фаната в свитере «Салавата» до стильной модницы в ретроформе «Ромы».

Футболка может не только символизировать связь с командой или любимым спортсменом, но и напоминать истории. А мы на Спортсе’’ их очень любим. Именно они нас и определяют. Вот почему мы сделали джерси-коллекцию.

Мы вкладывали в этот мерч то, что важно для нас. Что определяет нас как Спортс’’: разнообразие, новые черно-мятные цвета, внимание к большому и популярному (футбол, хоккей) вместе с малым и неочевидным (бейсбол).

И, конечно, истории.

Отсылки к «МЮ» 90-х и легендарному русско-японскому бейсболисту

При создании футбольной формы мы вдохновлялись ретро-стилем 90-х: особенно зацепил крой одной из винтажных футболок сборной Уэльса, а в дизайне мы опирались на черную выездную форму «Манчестер Юнайтед» из сезонов-1993/95 .

Оверсайз-мешковатость, воротник-поло на пуговицах – классика, которую бы заценил Эрик Кантона.

Первая половина 1990-х – время зарождения победной династии Алекса Фергюсона. А еще время, когда одним из ярчайших игроков «МЮ» был Андрей Канчельскис, ставший в сезоне-1994/95 лучшим бомбардиром клуба.

Вдохновение для хоккейного свитера – нестареющая классика нулевых. От надписи Sports’’ здесь остались только большие кавычки.

Напомним, наш символ много значит даже без контекста. Это международно признанный знак секунд на табло – вечный спутник великих моментов, за которые мы любим хоккей и спорт в целом. А эти моменты превращаются в воспоминания, которые хочется пересказывать друзьям, близким и читателям Спортса’’. Отсюда второе значение – кавычки, открывающие и закрывающие эти истории.

Бейсбольная джерси – отсылка к удивительной судьбе японского бейсболиста русского происхождения Виктора Старухина. С 1936 года и по конец сороковых игрок по прозвищу «Голубоглазый японец» сиял в местной лиге.

Он первый питчер, одержавший там 300 побед, и первый иностранец в бейсбольном Зале славы Японии. Несмотря на все трудности эмигрантской жизни военного времени, Старухин стал местной легендой: в его честь даже назвали 25-тысячный стадион города Асахикава, где также можно увидеть памятник и музей памяти питчера.

Однако у нас из-за железного занавеса тех времен и непопулярности бейсбола выдающийся спортсмен практически неизвестен. Это несправедливо, поэтому история Виктора Старухина – под прожектором в нашей коллекции.

На груди нанесена большая S. Линия воротника, пуговиц и рукавов подчеркнута контрастными линиями. В качестве дополнительного элемента слово ストーリーズ, расположенное на внутренней части воротника.

Это типичный для японского языка англицизм, звучащий как «С(у)ториз(у)», обозначающий те самые сториз или «истории». Кстати, в конце там (ズ) тоже можно заметить кавычки. Прямо как у Спортса’’.

А вот то самое джерси Старухина, которое нас вдохновило.

Всю коллекцию мы уже выгуляли во время нашего недавнего благотворительного джерси-забега .

Игроки после матчей обмениваются футболками. А мы раздаем их авторам лучших историй!

У каждого из нас есть история, связанная с джерси. Может быть, вы увидели стамбульское чудо и после этого мечтали только о футболке «Ливерпуля»? Или из заграничной поездки вам привезли майку Майкла Джордана, которая до сих пор с вами? А может быть, у вас есть свитер, подписанный самим Александром Овечкиным?

Таких историй множество, и мы хотим обменять их на наш мерч: примерно как в давней футбольной традиции, когда игроки отдают друг другу майки после матчей.

Итак, что мы от вас ждем?

Поделитесь в комментариях под этим постом вашей историей, связанной со спортивными формами. Авторам пяти самых захватывающих рассказов мы подарим джерси Спортса’’ – трех самых заплюсованных и двух на выбор Спортса’’.

Важно: мы не будем продавать этот мерч, получить его можно только через участие в розыгрыше. Комментарии собираем до конца октября, а 4 ноября выйдем на связь с победителями. Ждем ваши истории.

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Наш первый благотворительный джерси-забег – Северная Корея, Хогвартс и очень много ретро