Мы запустили мерч! И теперь меняем его на ваши истории
Купить нельзя – можно только выиграть.
Спортс’’ выпустил мерч – совместно с творческим объединением «Ничего обычного». В коллекции футбольная, хоккейная и бейсбольная формы.
Почему именно такой набор?
Нас всех объединяет любовь к спорту, и джерси – главный символ этой любви вне зависимости от личных предпочтений, возраста и рода занятий. От пацана во дворе в футболке Хвичи до страстного коллекционера маек НБА, от ярого фаната в свитере «Салавата» до стильной модницы в ретроформе «Ромы».
Футболка может не только символизировать связь с командой или любимым спортсменом, но и напоминать истории. А мы на Спортсе’’ их очень любим. Именно они нас и определяют. Вот почему мы сделали джерси-коллекцию.
Мы вкладывали в этот мерч то, что важно для нас. Что определяет нас как Спортс’’: разнообразие, новые черно-мятные цвета, внимание к большому и популярному (футбол, хоккей) вместе с малым и неочевидным (бейсбол).
И, конечно, истории.
Отсылки к «МЮ» 90-х и легендарному русско-японскому бейсболисту
При создании футбольной формы мы вдохновлялись ретро-стилем 90-х: особенно зацепил крой одной из винтажных футболок сборной Уэльса, а в дизайне мы опирались на черную выездную форму «Манчестер Юнайтед» из сезонов-1993/95.
Оверсайз-мешковатость, воротник-поло на пуговицах – классика, которую бы заценил Эрик Кантона.
Первая половина 1990-х – время зарождения победной династии Алекса Фергюсона. А еще время, когда одним из ярчайших игроков «МЮ» был Андрей Канчельскис, ставший в сезоне-1994/95 лучшим бомбардиром клуба.
Вдохновение для хоккейного свитера – нестареющая классика нулевых. От надписи Sports’’ здесь остались только большие кавычки.
Напомним, наш символ много значит даже без контекста. Это международно признанный знак секунд на табло – вечный спутник великих моментов, за которые мы любим хоккей и спорт в целом. А эти моменты превращаются в воспоминания, которые хочется пересказывать друзьям, близким и читателям Спортса’’. Отсюда второе значение – кавычки, открывающие и закрывающие эти истории.
Бейсбольная джерси – отсылка к удивительной судьбе японского бейсболиста русского происхождения Виктора Старухина. С 1936 года и по конец сороковых игрок по прозвищу «Голубоглазый японец» сиял в местной лиге.
Он первый питчер, одержавший там 300 побед, и первый иностранец в бейсбольном Зале славы Японии. Несмотря на все трудности эмигрантской жизни военного времени, Старухин стал местной легендой: в его честь даже назвали 25-тысячный стадион города Асахикава, где также можно увидеть памятник и музей памяти питчера.
Однако у нас из-за железного занавеса тех времен и непопулярности бейсбола выдающийся спортсмен практически неизвестен. Это несправедливо, поэтому история Виктора Старухина – под прожектором в нашей коллекции.
На груди нанесена большая S. Линия воротника, пуговиц и рукавов подчеркнута контрастными линиями. В качестве дополнительного элемента слово ストーリーズ, расположенное на внутренней части воротника.
Это типичный для японского языка англицизм, звучащий как «С(у)ториз(у)», обозначающий те самые сториз или «истории». Кстати, в конце там (ズ) тоже можно заметить кавычки. Прямо как у Спортса’’.
А вот то самое джерси Старухина, которое нас вдохновило.
Всю коллекцию мы уже выгуляли во время нашего недавнего благотворительного джерси-забега.
Игроки после матчей обмениваются футболками. А мы раздаем их авторам лучших историй!
У каждого из нас есть история, связанная с джерси. Может быть, вы увидели стамбульское чудо и после этого мечтали только о футболке «Ливерпуля»? Или из заграничной поездки вам привезли майку Майкла Джордана, которая до сих пор с вами? А может быть, у вас есть свитер, подписанный самим Александром Овечкиным?
Таких историй множество, и мы хотим обменять их на наш мерч: примерно как в давней футбольной традиции, когда игроки отдают друг другу майки после матчей.
Итак, что мы от вас ждем?
Поделитесь в комментариях под этим постом вашей историей, связанной со спортивными формами. Авторам пяти самых захватывающих рассказов мы подарим джерси Спортса’’ – трех самых заплюсованных и двух на выбор Спортса’’.
Важно: мы не будем продавать этот мерч, получить его можно только через участие в розыгрыше. Комментарии собираем до конца октября, а 4 ноября выйдем на связь с победителями. Ждем ваши истории.
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Наш первый благотворительный джерси-забег – Северная Корея, Хогвартс и очень много ретро
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Мятный цвет очень приятный и нейтральный.
На будущее, всё-таки подумайте о выпуске линейки на продажу. Это наш любимый портал, многие тут уже больше 10-15 лет и с удовольствием бы носили какую-то вещь, показывающую причастность.
В 2011 году моя бабушка решила отвезти меня в Англию. Я всегда любил всё английское (Oasis - да, Ливерпуль - дадада, fish and chips - никогда). Вот собственно в Ливерпуль мы и отправились.
Цель - сходить на Энфилд, посмотреть игру. Кажется, 7 ноября играли со Суонси.
Я сразу отправился к кассам стадиона и тут же понял культурное различие между нами и британцами. В России ты можешь купить билет куда-угодно даже в перерыве. Оказалось, что в англии за несколько дней невозможно найти билет в целом.
Я сгонял в соседние города - Бирмингем и прости Господи Манчестер. Там тоже ничего не было. И тут на меня снизошло просветление. Я вернулся к кассам Энфилда и на ломаном английском (а он у меня нормальный, вы сейчас поймёте почему) стал жаловаться кассирше, что я came from Siberia just to watch some proper football. Я давил на жалость, рассказывал. что мы все семьей копили деньги. Приправил порцией баек из серии "я никогда не видел поле не в снегу".
И я вам клянусь она заплакала. Вытерла слёзы и попросила о чём-то менеджера. Спустя 5 минут у меня был билет рядом с угловым флажком за 58 фунтов.
Ребятааааа! Что это была за игра! Это были самые динамичные, мощные и интересные 0:0 на моей памяти. Помню на скамейке Суонси Брендана Роджерса, помню как мазал Кэролл, помню как молодой Хендерсон был не согласен с решением судьи и буркнул себе под нос fuck off, которое услышала вся трибуна. Больше ничего не помню, но было клёво.
Обратно в гостишку шёл пешком по тёмному незнакомому городу. Было таааак круто. Уж и не знаю, когда смогу вернуться.
P.S. Ладно, для конкурса нужно про мерч, поэтому добавлю про мерч. Я тогда в клубном магазине купил футболку с фамилией Чарли Адама (не спрашивайте почему, я сам не знаю). Спустя пару лет расстался с девушкой, а футболка хранилась у неё дома. Окольными путями я узнал, что джерси моего любимого клуба используется в качестве половой тряпки... Далее ребус - ****
1. В детстве жили очень небогато. Родители каждую копейку считали. Я будучи маленьким ребенком, постоянно выпрашивал себе футбольную форму, но родители не могли в то время позволить лишних трат. Однажды летом (мне было лет 9-10) я отдыхал в детском лагере вблизи деревни, и приехали родители, привезли мне мою первую форму сборной Испании с Давидом Вильей на спине. Я был так счастлив 🙂 Футболка прожила года 3, а шорты позднее стали домашними - еще лет 10 не мог выбросить их, хоть они и стали все дырявыми))
2. Однажды на Новый год друг подарил мне футболку Милана с Карлосом Баккой. Его сестра купила ее в Милане в официальном магазине. Друг знал, что я болею за Милан всю свою жизнь, и решил отдать ее мне. До сих пор висит в шкафу как напоминание о теплой дружбе (хоть и потеряли контакт в связи с переездом друга в Сербию), и ужасном периоде в истории Милана, который я пережил с клубом вместе, смотря каждый матч вот уже сколько лет))
3. Помню, как-то выиграл супер стильную футболку Милана в каком-то конкурсе от Спортса, но не стал ее забирать, потому что нужно было заполнить кучу форм с персональными данными. Побоялся 😺😺
Сразу в голову приходят только три истории:
1) Один детско-юношеский тренер в одном городе, в начале 00 покупал бутсы экис (или как их там называли) где-то на вьетнамских рынках, в которых невозможно было играть, и перепродавал их родителям игроков. Смысл заключается в том, что для попадания в команду тебе необходимо было приобрести эти ужасные галоши, после чего он перешел на продажу спортивных костюмов и соответственно половина мальчуганов в городе носили одинаковые спортивные костюмы.
2) Вторая история немного приятнее: я перешел в сборную региона, а у них форма оказалась такой же, как у команды "Алания". Однажды я случайно расплавил номер на футболке утюгом. Помню, как мы с менеджером команды отправились в ателье, чтобы переклеить номер. В итоге у меня получилась самая красивая форма.
3) Играем на кубке России по юношам в 10х годах, важнейший матч против Рубина и наш лучший нападающий не выходит на поле, потому что у него украли форму в гостинице. Украсть конечно было легко, потому что этот гений сушил вещи на балконе первого этажа в Авиастроительном районе Казани. В итоге он вышел под чужим номером и тренер его целый подтрунивал еще.