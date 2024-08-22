За кого не играл Барко: за «Аталанту» или «Атланту»? Тест на знание легионеров РПЛ

До конца трансферного окна остается пара недель, но клубы РПЛ сохраняют активность: они продолжают подписывать новичков, нередко укрепляя составы легионерами. Давайте проверим, как хорошо вы следили за иностранцами-новичками команд РПЛ этого лета?

Каких клубов не было в их карьере? Давайте проверим ваши знания – но перед этим забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей .