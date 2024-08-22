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За кого не играл Барко: за «Аталанту» или «Атланту»? Тест на знание легионеров РПЛ

2 k

До конца трансферного окна остается пара недель, но клубы РПЛ сохраняют активность: они продолжают подписывать новичков, нередко укрепляя составы легионерами. Давайте проверим, как хорошо вы следили за иностранцами-новичками команд РПЛ этого лета?

Каких клубов не было в их карьере? Давайте проверим ваши знания – но перед этим забирайте бонус – 100 000 ₽ для новых пользователей.

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БЕТСИТИ
БЕТСИТИ
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12 комментариев
Довольно легкий тест, если руководствоваться простым соображением: все это ноунеймы, не игравшие в приличных командах.
+26
-1
+25
Мдаа... Интелектуально...
+7
-1
+6
Ответ иди поплачь
0/8 Откуда я должен знать. кто все эти фуболисты? что за ноунеймы?
ну уж понятно, что из ПСЖ к нам бы вряд ли кто-то пришел.
зато был Мозес из Челси:)
+3
0
+3
5/8
из топ клубов к нам никто не пришёл, это понятно
не угадал воспитанник, Австрию и Аргентину что ли(где 3 клуба были)
+1
0
+1
Я ждал все вопросы в духе Атланта/Аталанта
0
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6 из 8
0
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6 из 8
0
0
0
Очень лёгкий тест который можно пройти не зная историю этих игроков. 7/8.
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0
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Пасиб за тест
0
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0
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