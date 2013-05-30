«Назначение Красножана в «Тереке» похоже на мину замедленного действия»

Итоги чемпионата России

Подводя черту под первым чемпионатом страны, проведенным по системе «осень – весна», обозреватель еженедельника «Советский спорт – Футбол» Юрий Цыбанев обнаруживает, что большинство участников еврокубков находятся в кадровом цейтноте.

«Вы помните, каким был один из основополагающих доводов в пользу скорейшего перехода на «осень – весну»? Мы желали делегировать в еврокубки свежеиспеченных российских представителей, не успевших растратить чемпионский, медальный и высокоранговый потенциал. А теперь вдумаемся: каких делегатов мы получили от завершившегося чемпионата?

У ЦСКА определенно «коротковата кольчужка» находящегося в употреблении состава, и Слуцкому будет невероятно сложно растянуть ее на параллельные сражения в чемпионате и Лиге чемпионов. А значит, титулоносцу, если он захочет быть состоятельным в большой Европе, предстоит основательно укрепиться и, следовательно, видоизмениться.

В «Зените» давно назрела генеральная реконструкция состава и игры, реставрации то и другое уже не подлежит. Между тем только с большой натяжкой можно было заметить, что Спаллетти уже якобы развернул этот процесс. Значит, каникулярного и первого послеканикулярного времени «Зениту» может элементарно не хватить для приведения себя в порядок.

Состав «Кубани» – открытия этой весны (беспроигрышной сделалась команда, еще позавчера перебивавшаяся с хлеба на воду!) – рискует быть расхватан щедрыми и завидущими конкурентами. И успеется ли в таком случае восстановить к европейскому дебюту (для меня – захватывающе интересному!) весенний потенциал?» – сомневается автор.

Дисквалификация Дакосты

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, комментируя двухматчевую дисквалификацию ивуарийского защитника «Алании» Акеса Дакосты за оскорбительный жест в адрес спартаковских болельщиков, размышляет о том, что главнее – закон или понятия.

«Поступок Дакосты по понятиям вполне оправдан. И весьма вероятно, кто-нибудь из тандема Газзаевых, отец или сын, еще скажет что-то вроде: будь я на месте игрока, вообще убил бы там всех. Его ведь оскорбляли? Оскорбляли. По расовому признаку? Наверняка. Так, во всяком случае, постановил все тот же КДК, выписавший «Спартаку» 500 тысяч рублей штрафа.

Только у тех людей, которые футболиста спровоцировали, тоже есть свои понятия, позволяющие подобного рода выходки. И убедить их, что эти понятия ошибочны, вы не сможете никогда, хотя и можете быть уверены в своей правоте на все сто. Потому что жизнь по понятиям подразумевает множество толкований, и свои представления о том, что такое хорошо, а что – плохо, в конечном итоге имеет каждый человек. В этой системе координат правила устанавливает тот, кто крикнет громче и грознее.

В сравнении с понятиями наш закон сегодня выглядит младшим и нелюбимым братом. С ним тоже надо считаться, но уважают его больше старшего, потому что он сильнее. Культ силы, а не справедливости, если вы заметили, у нас в особой чести. Тому, кто живет по понятиям, легче взобраться на вершину. Остальным предлагается топтаться у подножия и глотать пыль.

В этой короткой заметке слово «понятие» звучит в два раза чаще, чем слово «закон». Такова расстановка сил и в реальной жизни. Станет ли когда-нибудь закон – единый для всех и беспристрастный – единственным источником права? Сумеет ли он вырасти и набраться сил, чтобы заставить всех, кто вытирал об него ноги, горько об этом пожалеть? С нашей помощью сможет. Сам – никогда», – убежден Зеленов.

Красножан в «Тереке»

Реагируя на отставку Станислава Черчесова и назначение Юрия Красножана, обозреватель Sportbox.ru Георгий Олтаржевский видит корень проблемы в системе управления грозненским клубом, где все вопросы решает президент республики Рамзан Кадыров.

«Черчесов хотел самостоятельности в решении трансферных вопросов, вот и стали у него возникать трения с руководством клуба. Но в подобных ситуациях Кадыров всегда остается на стороне соратников, проверенных годами: им он доверяет куда больше, чем самым именитым и успешным чужакам. Наверное, это логично: «Терек» — не просто футбольный клуб, это гордость чеченцев, практически национальный проект. И, кстати, пожелание максимально использовать своих воспитанников в эту идею вписывается. Конечно, совмещать такую политику с достижением высоких спортивных результатов почти невозможно, но в Нальчике что-то подобное Красножану удавалось.

Не верится, что Красножан в Грозном сразу получит карт-бланш на покупки. Контролировать их будет клубный менеджмент, формально — в контакте с тренером. И это похоже на мину замедленного действия. Мы ведь помним, что из Краснодара Юрий Анатольевич уехал в схожей ситуации, когда не получил свободы действий и поссорился со спортивным директором «Кубани» Доронченко. И из «Локомотива» уходил по тем же причинам, после конфликта со Смородской.

Впрочем, Красножан точно не станет сразу настаивать на массовых продажах и перепродажах. Он умеет работать практически с любым коллективом, добиваясь максимальных результатов. Важно лишь, чтобы его желания совпали с позицией новых коллег. Ведь в нашем футболе именно менеджеры обычно бывают заинтересованы в покупках, совершаемых через «особо приближенных» к ним агентов. А результаты потом спрашивают с тренеров», – подчеркивает автор.

Семин в «Габале»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Антон Матвеев воспринимает приход Юрия Семина в азербайджанский клуб как дауншифтинг – востребованность 66-летнего специалиста идет на убыль.

«Из 16 клубов премьер-лиги Семин оказался не нужен никому. Даже новичкам элитного российского общества – «Уралу» и «Томи». И это при том, что обе команды, вполне возможно, наставников сменят.

<…> Семин подготовил бы «Кубань» к Лиге Европы менее успешно, чем Кучук? Не смог бы достойно продолжить дело Черчесова в Грозном? Не сумел бы вывести самобытный «Краснодар» на новый уровень? Или, может, ему не по силам занять с «Локомотивом» девятое место? Продолжать можно, конечно, до бесконечности.

Это, разумеется, не призыв уволить тренеров всех вышеперечисленных клубов. Просто констатация факта: Семин в элите российского футбола и сейчас был бы не лишним. Мягко говоря.

Но Юрий Павлович отправляется в Азербайджан. При всем уважении к этой стране, к ее любви к футболу, звучит примерно так же, как «Семин завершил карьеру». И Азербайджан в данном случае почти то же самое, что Катар, Китай или Эмираты. Денег в достатке, только вот самореализация по большому счету отсутствует.

Сколько бы Юрий Павлович ни говорил про «амбициозный клуб» и «отличную инфраструктуру», едва ли он мечтал работать в чемпионате Азербайджана, играть домашние матчи на стадионе, вмещающем 3,5 тысячи зрителей, и работать с игроками, фамилии которых не говорят ничего. Вполне возможно, даже самому Семину.

Недавно Гершкович предложил брать с российских футбольных клубов налог за приглашение иностранных тренеров. Взял наставником легионера – будь добр, выложи пять миллионов рублей. Честно говоря, инициатива представляется мне надуманной, но намного важнее и страшнее другое. Юрия Павловича Семина никто не взял даже за бесплатно», – заключает Матвеев.

Фильм о Льве Яшине

Узнав о кандидатурах режиссеров, которые спорят за право снять фильм о Льве Яшине, колумнист «Советского спорта» Отар Кушанашвили склоняется к мнению, что экранизация может получиться недостойной великого вратаря.

«С ужасом думаю, а если фильм о Яшине будет таким, как «Высоцкий. Спасибо, что живой» с Безруковым в главной роли, когда по экрану маячила тень величайшего в мире барда. Если вы снимете такой же фильм, что про него будет понятно? Это то, за что ненавижу русское кино – клипмейкерский формализм, это доведенное до технического совершенства поверхностное изображение хоть Берии, хоть Сталина…

Понимаю вдову Яшина. Не очень осведомлен о ее аргументации, но понимаю, что заслуженная женщина, оскорбленная теми, кто прикрывается званием болельщика, боится, что клипмейкеры снимут в роли Льва Ивановича, например, Лепса, Губина или Саруханова. Или после того как Меньшиков стращал глазами неизвестно кого, выдавая себя за Тарасова, не буду удивлен, что роль предложат Анастасии Заворотнюк.

Я утрирую, но не очень. Проблема тех, кто замахивается на людей, достойных апокрифа, в их малой образованности. Они не знают, что Яшин переживет нас всех. Он был одним из тех, кто говорил об относительности счастья. Но когда делаешь дело так, как должно, секунда счастья возможна. И эти люди, которые экранизируют повести про наркоманов и шлюх, не могут снимать кино, и я категорически против попыток снимать фильм про того, про кого должен был снимать Бондарчук. Только не Федор, а Сергей, величайший, как и Яшин. Но его уже нет», – сожалеет автор.