Делап из «Челси» выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча, полученной в игре с «Борнмутом»

Лиам Делап пропустит больше месяца из-за повреждения.

По данным журналиста talkSPORT Алекса Крука, форвард «Челси » Лиам Делап выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча, полученной в субботней игре с «Борнмутом » (0:0).

В текущем сезоне АПЛ 22-летний нападающий провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. Игрок перешел из «Ипсвича» летом. Его подробная статистика – здесь .