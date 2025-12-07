Делап из «Челси» выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча, полученной в игре с «Борнмутом»
Лиам Делап пропустит больше месяца из-за повреждения.
По данным журналиста talkSPORT Алекса Крука, форвард «Челси» Лиам Делап выбыл на 6-8 недель из-за травмы плеча, полученной в субботней игре с «Борнмутом» (0:0).
В текущем сезоне АПЛ 22-летний нападающий провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. Игрок перешел из «Ипсвича» летом. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Алекса Крука в Х
