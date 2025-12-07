Фанаты «Наполи» бросали камни в автобус «Ювентуса» перед матчем Серии А. Повреждено несколько окон, пострадавших нет (DAZN)
Фанаты «Наполи» забросали камнями автобус «Ювентуса».
Фанаты «Наполи» бросали камни в автобус «Ювентуса» по дороге к стадиону.
«Наполи» принимает «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи (1:0, первый тайм).
Как сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на DAZN, по дороге на стадион болельщики «Наполи» бросали в автобус с игроками «Ювентуса» камни. Сообщается, что в результате инцидента было повреждено несколько окон, но при этом никто не пострадал.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: CalcioNapoli24
