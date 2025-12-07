Фанаты «Наполи» бросали камни в автобус «Ювентуса» перед матчем Серии А. Повреждено несколько окон, пострадавших нет (DAZN)

Фанаты «Наполи» забросали камнями автобус «Ювентуса».

Фанаты «Наполи » бросали камни в автобус «Ювентуса» по дороге к стадиону.

«Наполи» принимает «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи (1:0, первый тайм).

Как сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на DAZN, по дороге на стадион болельщики «Наполи» бросали в автобус с игроками «Ювентуса » камни. Сообщается, что в результате инцидента было повреждено несколько окон, но при этом никто не пострадал.