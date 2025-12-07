Баринов после 4:2 с «Сочи»: «Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было»
Баринов о «Локо»: набрали такую форму, что лучше бы паузы в РПЛ не было.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что, учитывая форму команды, сейчас не лучшее время, чтобы уходить на зимний перерыв.
Железнодорожники обыграли «Сочи» на выезде в 18-м туре Мир РПЛ (4:2).
– С какими мыслями команда уходит на зимнюю паузу?
– Супер, хороший результат. Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было.
– Усталость накопилась?
– Можно играть. В Европе же играют много матчей, так что это не проблема.
– Какие планы на весну?
– Пока не знаю. [Надо] подготовить себя ко второй части сезона, – сказал Баринов.
