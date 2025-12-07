Хабиб посетил матч «Краснодар» – ЦСКА и сфотографировался с Галицким
Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Краснодар» – ЦСКА.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче «Краснодара» и ЦСКА, сообщает ТАСС.
Игра 18-го тура Мир РПЛ проходит на «Ozon Арене» (1:1, перерыв).
Перед началом матча Хабиб сфотографировался с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
