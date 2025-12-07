Хабиб посетил матч «Краснодар» – ЦСКА и сфотографировался с Галицким

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Краснодар» – ЦСКА.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче «Краснодара» и ЦСКА , сообщает ТАСС .

Игра 18-го тура Мир РПЛ проходит на «Ozon Арене » (1:1, перерыв).

Перед началом матча Хабиб сфотографировался с владельцем «Краснодара » Сергеем Галицким.

