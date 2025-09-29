Хавбек «Череповца» Беляев забил «Коломне» с лета в девятку. Это первый гол в карьере 21-летнего футболиста

Мирон Беляев забил красивый гол в матче Leon Второй лиги Б.

21-летний полузащитник «Череповца» отличился против «Коломны» в 25-м туре группы 2 соревнования (3:0). На 63-й минуте Беляев пробил с лета после отскока от игрока соперника и попал в дальнюю девятку ворот. Это первый гол в карьере футболиста.





После 25 туров группы 2 Второй лиги Б «Череповец» идет 12-м, «Коломна» находится на 15-й строчке. В следующем матче череповчане 5 октября сыграют в гостях с «Тверью», клуб из Коломны в тот же день примет «Чертаново».