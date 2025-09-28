Садулаев извинился перед Гудиевым за подкат в матче с «Акроном»: «Контакт был незначительным, к счастью. Мы согласились, что такое бывает»

Лечи Садулаев прокомментировал фол против Виталия Гудиева в матче с «Акроном».

Полузащитник «Ахмата» получил желтую карточку за подкат против голкипера «Акрона» в матче 10-го тура Мир РПЛ (3:0).

«Я сфокусировался на том, чтобы заблокировать линию выноса мяча, и так как боковой судья перекрывал обзор, не видел, что вратарь «Акрона » приближается и может произойти контакт. К счастью, контакт был незначительным, Гудиев сразу же продолжил играть. Если бы было по‑другому, вратарь не смог бы продолжить матч, и судья бы расценил ситуацию по‑другому.

Я сразу извинился перед Виталием , а после матча мы еще раз вспомнили эпизод, согласились в том, что такое бывает в футболе, тепло пообщались», – сказал Садулаев .

Фото: соцсети Артема Дзюбы

