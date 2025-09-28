  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Садулаев извинился перед Гудиевым за подкат в матче с «Акроном»: «Контакт был незначительным, к счастью. Мы согласились, что такое бывает»
Фото
1

Садулаев извинился перед Гудиевым за подкат в матче с «Акроном»: «Контакт был незначительным, к счастью. Мы согласились, что такое бывает»

Лечи Садулаев прокомментировал фол против Виталия Гудиева в матче с «Акроном».

Полузащитник «Ахмата» получил желтую карточку за подкат против голкипера «Акрона» в матче 10-го тура Мир РПЛ (3:0).

«Я сфокусировался на том, чтобы заблокировать линию выноса мяча, и так как боковой судья перекрывал обзор, не видел, что вратарь «Акрона» приближается и может произойти контакт. К счастью, контакт был незначительным, Гудиев сразу же продолжил играть. Если бы было по‑другому, вратарь не смог бы продолжить матч, и судья бы расценил ситуацию по‑другому.

Я сразу извинился перед Виталием, а после матча мы еще раз вспомнили эпизод, согласились в том, что такое бывает в футболе, тепло пообщались», – сказал Садулаев.

Фото: соцсети Артема Дзюбы

Дзюба выложил фото травмированной ноги Гудиева после подката Садулаева в матче с «Ахматом»: «Желтая карточка 🤣»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79642 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЛечи Садулаев
logoВиталий Гудиев
logoАкрон
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Арсенал» вырвал победу у «Ньюкасла» – 2:1. Мерино сравнял на 84-й, Габриэл забил победный на 96-й
1364 минуты назад
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8
14 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Ньюкасл», «Астон Вилла» победила «Фулхэм»
13584 минуты назад
«Барселона» – «Сосьедад». 1:1 – Кунде ответил на гол Одриосолы. Онлайн-трансляция
25820 минут назадLive
«Спартак» – «Пари НН». 2:0 – Жедсон и Угальде забили. Онлайн-трансляция
6628 минут назадLive
Директор «Дортмунда» Кель о постах Нмечи про убийство Кирка: «У игроков есть свобода слова, мы в демократической стране, но все осознают ответственность перед клубом»
735 минут назад
Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»
3642 минуты назад
Защитник «Балтики» Андраде об удалении в матче с ЦСКА: «В ситуации с Акинфеевым ничего не было. Фол перед второй желтой – мой первый за 80 минут!»
3049 минут назад
Угальде забил в трех матчах «Спартака» подряд – такого не было с лета 2024 года
1149 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» и «Динамо» Махачкала не забили
2049сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» принимает «Гамбург»
285 минут назадLive
У Рэшфорда 2+3 в 8 матчах за «Барселону». Форвард ассистировал Кунде в игре с «Сосьедадом»
67 минут назад
Тренер «Махачкалы» Биджиев про 0:0 с «Сочи»: «Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нужно было упростить игру и действовать быстрее»
12 минут назад
Экс-президент Франции Саркози перепутал журналистку с матерью Дембеле в подтрибунке «Парк-де-Пренс»: «Вы можете гордиться им»
214 минут назад
Хавбек «Балтики» Петров о 0:1: «Судья подравнивал игру под ЦСКА. Свистки были только в нашу сторону»
1420 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3022 минуты назад
Глеб о «Золотом мяче»: «Ямаль – один из лучших игроков мира, но Дембеле заслужил его. Жюри смотрит на результаты не только игрока, но и его команды»
325 минут назад
В «Балтике» довольны работой Талалаева: «Все нормально, так, как должно быть»
533 минуты назад
Первая лига. «Шинник» обыграл «Ротор», «Факел» и «Чайка» не забили, «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1743 минуты назад
Межконтинентальный кубок 2-й раз подряд разыграют в Катаре. «ПСЖ» сыграет в финале 17 декабря
858 минут назад