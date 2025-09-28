  • Спортс
  • Моуринью о новом формате ЛЧ: «Немного странно играть только раз против каждой команды, может возникнуть разочарование – матч на выезде, а хотели дома. Нам приходится адаптироваться»
5

Жозе Моуринью высказался о новом формате Лиги чемпионов.

«Я сейчас в периоде изучения, который не позволяет мне сказать, что мне больше нравился первый формат или новый. Он другой. В прошлом году я играл в этом формате в Лиге Европы, и я предпочитаю называть его инновационным.

В то же время, инновационность немного странна, в том смысле, что ты играешь только один матч против каждой команды. Когда играешь только один матч, возникает разочарование: я играю только на выезде, а хотел бы играть дома; или, если я играю дома, я хотел бы играть на выезде. Или несправедливо, что среди стольких команд я нахожусь на этом месте в рейтинге, но не играл против команды, которая выше меня.

Это немного странно. Но и забавно, потому что это также позволяет играть против соперников, в данном случае, против восьми разных соперников, прямо на ранней стадии. Нам приходится адаптироваться», – отметил главный тренер «Бенфики».

Команда Моуринью во вторник сыграет на выезде с «Челси» во 2-м туре общего этапа ЛЧ.

Моуринью возвращается в ЛЧ! «Бенфика» его выбила, а теперь взяла главным

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
