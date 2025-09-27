Гризманн забил в Ла Лиге впервые с февраля – «Реалу» в дерби
Антуан Гризманн забил первый гол в сезоне.
Форвард «Атлетико» поразил ворота «Реала» в 7-м туре Ла Лиги и установил окончательный счет матча (5:2).
Это первый гол французского футболиста в чемпионате Испании с 1 февраля – тогда он забил «Мальорке» (2:0).
Подробную статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72903 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
