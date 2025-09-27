Гризманн забил в Ла Лиге впервые с февраля – «Реалу» в дерби

Антуан Гризманн забил первый гол в сезоне.

Форвард «Атлетико » поразил ворота «Реала » в 7-м туре Ла Лиги и установил окончательный счет матча (5:2).

Это первый гол французского футболиста в чемпионате Испании с 1 февраля – тогда он забил «Мальорке» (2:0).

Подробную статистику 34-летнего игрока можно найти здесь .