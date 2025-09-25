На дерби «Атлетико» и «Реала» впервые назначат судью ВАР из сообщества Мадрид – Карлоса дель Серро Гранде

Мадридский судья впервые будет назначен в качестве видеоассистента в дерби.

«Атлетико » примет «Реал » в 7-м туре Ла Лиги . Матч состоится 27 сентября.

По информации As, технический комитет судей (CTA) назначит на этот матч Карлоса дель Серро Гранде в качестве арбитра ВАР.

Комитет впервые пренебрежет собственными территориальными правилами – этот рефери родился в городе Алькала-де-Энарес, который входит в автономное сообщество Мадрид.

Помогать дель Серро Гранде будет Валентин Писарро Гомес. Главным арбитром будет Хавьер Альберола Рохас .