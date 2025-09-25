  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • На дерби «Атлетико» и «Реала» впервые назначат судью ВАР из сообщества Мадрид – Карлоса дель Серро Гранде
12

На дерби «Атлетико» и «Реала» впервые назначат судью ВАР из сообщества Мадрид – Карлоса дель Серро Гранде

Мадридский судья впервые будет назначен в качестве видеоассистента в дерби.

«Атлетико» примет «Реал» в 7-м туре Ла Лиги. Матч состоится 27 сентября. 

По информации As, технический комитет судей (CTA) назначит на этот матч Карлоса дель Серро Гранде в качестве арбитра ВАР.

Комитет впервые пренебрежет собственными территориальными правилами – этот рефери родился в городе Алькала-де-Энарес, который входит в автономное сообщество Мадрид. 

Помогать дель Серро Гранде будет Валентин Писарро Гомес. Главным арбитром будет Хавьер Альберола Рохас.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?66510 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoсудьи
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
Валентин Писарро Гомес
Карлос дель Серро Гранде
Хавьер Альберола Рохас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» не применял ни спортивных, ни финансовых санкций к Экитике за красную в матче с «Саутгемптоном» (Санти Ауна)
312 минут назад
Чемпионат Испании. «Овьедо» примет «Барселону», «Осасуна» играет с «Эльче»
9822 минуты назадLive
Португальская ассоциация судей пожаловалась на слова Моуринью. Жозе ответил: «Если я не могу критиковать работу судьи так же, как миллионы людей критикуют мою, это не демократично»
826 минут назад
Новый контракт «Арсенала» с Салиба будет рассчитан до 2030 года. Условия согласованы
942 минуты назад
78% женщин сталкивались с дискриминацией в футболе за последний год, а 86% считают, что женщинам приходится трудиться усерднее мужчин. Таковы результаты опроса Women in Football
4753 минуты назад
Лига Европы. «Лилль» играет с «Бранном», «Астон Вилла» против «Болоньи», «Зальцбург» встретится с «Порту»
35сегодня, 16:45Live
«Спартак» отказался от Талалаева и Федотова и уговаривает Ивича – единственного кандидата (Иван Карпов)
103сегодня, 16:41
Ямаль назвал себя самым стильным игроком в «Барселоне»: «Я вдохновляюсь художниками, музыкантами, актерами. Предпочитаю более повседневные и уличные образы»
36сегодня, 16:36
Вампета: «Готовый на 70% Неймар лучше любого игрока сборной Бразилии, готового на 100%. Но с каждой травмой он все дальше от вызова»
9сегодня, 16:28
ФИФА представила маскотов ЧМ-2026 – лося, ягуара и белоголового орлана
31сегодня, 16:21Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Манише: «Москва меняется только к лучшему: новые стадионы, отели, хорошие рестораны. Это большой красивый город, здесь много интересных мест, в том числе и ночные клубы»
510 минут назад
Депутат Валуев: «Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях»
921 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Охдуд», «Аль-Шабаб» проиграл «Аль-Холуду»
26 минут назад
Гильерме: «Дуглас просто хотел быть гражданином России, может. Не стоит осуждать человека за желание. Главное, чтобы игрокам не давали паспорта только ради обхода лимита»
330 минут назад
Джефф Монсон: «Израиль совершает геноцид и не имеет права получать приглашений в ООН. Но спортсмены к этому не причастны, почему они должны быть отстранены?»
848 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» проиграл «Енисею», «КАМАЗ» принимает костромской «Спартак»
74сегодня, 16:00
Кубок Италии. «Дженоа» против «Эмполи», «Торино» встречается с «Пизой»
5сегодня, 16:30Live
Генсек РФС Митрофанов: «В июне рассматриваем вариант с играми на территории Северной или Южной Америки. В марте хотели бы сыграть в России, ведем переговоры с отобравшимися на ЧМ»
6сегодня, 16:04
Сычев о новом лимите: «Формула спорная. Легионеров сейчас много – отдавать их за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства»
3сегодня, 15:33
Ашраф Хакими: «Футболистов многие используют в своих интересах, мы подвержены рискам. Мой круг общения стал так мал, что я никого туда не впускаю»
1сегодня, 14:57