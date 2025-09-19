«Милан» попытается подписать Кристенсена из «Удинезе» в январе. Защитника ростом 198 см оценивали в 15 млн евро летом

«Милан» интересуется защитником «Удинезе» Томасом Кристенсеном.

«Россонери» добавили 23-летнего игрока в свои списки незадолго до закрытия трансферного окна 1 сентября, а теперь рассматривают возможность его приобретения в январе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Спортивный директор Игли Таре и технический директор миланцев Джеффри Монкада были особенно впечатлены игрой датчанина в победном матче «Удинезе » против «Интера» на «Сан-Сиро».

Защитник ростом 198 сантиметров выиграл 72% процента единоборств в сезоне Серии А, что является одним из лучших показателей для его позиции.

Ожидается, что миланцы будут пристально следить за футболистом во время субботнего матча с «Удинезе» в Серии А. Если их намерение подтвердится, клуб планирует действовать быстро. Однако даже если датчанина не отпустят в январе, его кандидатура останется в списке «Милана » на лето.

Утверждается, что в последние дни прошедшего трансферного окна «Удинезе» запросил за Кристенсена 15 млн евро у «Астон Виллы », но теперь его стоимость может вырасти.

Со статистикой можно Томаса можно ознакомиться здесь .