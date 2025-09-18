Деменко о «Зените»: «Игра не впечатляет, теряется нить дисциплины. Новичков сразу ставят в состав, думая, что они лучше, потому что дорогие – где-то игроки обижаются, возможно»

Максим Деменко заявил, что не впечатлен игрой «Зенита» на старте сезона.

«Помните матч с «Рубином », когда «Зенит » вел 2:0 и сыграл 2:2? Был какой-то переломный момент. У команды есть проблемы, может, и внутри коллектива. Мы видим, что некоторые не попадают в состав, а другие только приходят и играют. Возможно, ребята где-то обижаются.

Игра «Зенита» сейчас, конечно, не впечатляет. В матче против «Балтики» калининградцы смотрелись интереснее. Наверное, Сергею Богдановичу нужно требовать мотивации у ребят, чтобы выходили с такими же горящими глазами, как это было раньше.

Давление на Семака от руководства наверняка идет, и с футболистами, наверное, идет общение, но не все так просто. Футболисты должны быть максимально мотивированы, а «Зенит» при счете 2:0 играет уверенно, но пропускает два мяча. Мне кажется, нить дисциплины команды потихоньку теряется. Многие россияне тоже хотят играть, а в команду покупают футболистов, которых сразу ставят в состав, думая, что они лучше, потому что дорогие», – сказал бывший игрок «Зенита».