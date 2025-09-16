Владислав Радимов назвал Алексея Батракова ключевым игроком «Локомотива».

В субботу железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 8-го тура Мир РПЛ.

«Мне кажется, многие команды сейчас должны кусать локти из-за того, что в свое время упустили Стаса Черчесова. И какой молодец «Ахмат »! Вовремя его пригласил, надо же было еще убедить Стаса туда пойти.

Ну а Батраков – это просто 50% «Локомотива» сейчас – сколько он забивает, отдает. При том, что это не покупка. Это воспитанник свой. И я думаю, вполне закономерно, что «Локомотив » в этом матче в итоге смог уйти от поражения. Ведь неслучайно «Локо» за восемь туров пока ни разу не проиграл», – сказал бывший полузащитник сборной России.