Игроки «Волны» из Ковернино 27 секунд стояли на месте в матче против «КДВ». Они ожидали прессинг от соперника

В матче «Волны» и «КДВ» произошел необычный эпизод.

На 7-й минуте встречи в рамках 21-го тура группы 4 Leon Второй лиги Б игроки команды из Нижегородской области остановились на своей половине поля в ожидании прессинга соперника. Спустя 27 секунд защитник «Волны» отдал пас партнеру.

После 21 тура группы 4 Второй лиги Б «Волна» идет 8-й, «КДВ» находится на 7-й строчке. В следующем матче клуб из Нижегородской области 21 сентября примет «Акрон-2», томичи 28 сентября сыграют в гостях с «Крыльями Советов-2».