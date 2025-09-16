Игроки «Волны» из Ковернино 27 секунд стояли на месте в матче против «КДВ». Они ожидали прессинг от соперника
В матче «Волны» и «КДВ» произошел необычный эпизод.
На 7-й минуте встречи в рамках 21-го тура группы 4 Leon Второй лиги Б игроки команды из Нижегородской области остановились на своей половине поля в ожидании прессинга соперника. Спустя 27 секунд защитник «Волны» отдал пас партнеру.
После 21 тура группы 4 Второй лиги Б «Волна» идет 8-й, «КДВ» находится на 7-й строчке. В следующем матче клуб из Нижегородской области 21 сентября примет «Акрон-2», томичи 28 сентября сыграют в гостях с «Крыльями Советов-2».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости