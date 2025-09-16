«Зенит» сыграет с «Ахматом». Сине-бело-голубые, приходите поддержать команду в кубковом матче против грозненцев!

«Зенит» принимает «Ахмат» в четвертом туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в среду, 17 августа, в 20:30 на стадионе «Газпром Арена».

Петербуржцы по итогам трех туров турнира расположились на первой строчке в группе A, набрав девять очков из девяти. Грозненцы же идут втором месте, обладая тремя очками.

Перед игрой сине-бело-голубые отметят 100 лет со дня рождения выдающегося актера театра и кино Кирилла Лаврова – преданный болельщик «Зенита» родился в Ленинграде 15 сентября 1925 года.

На втором этаже трибуны С откроется масштабная выставка «Наш Лавров», подготовленная совместно с Большим драматическим театром, на которой будут представлены архивные фотографии актера, а также мяч и футболка, принадлежавшие звезде Большого драматического театра. Также гостей арены ждет викторина с вопросами, посвященными творчеству актера и БДТ – театру, которому Лавров посвятил несколько десятилетий своей карьеры.

