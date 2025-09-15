Левандовски описал идеального тренера: тактические навыки Гвардиолы, управление составом как у Флика, общение с командой как у Клоппа, одежда как у Нагельсманна
Роберт Левандовски описал идеального тренера.
Нападающий «Барселоны» выбрал определенные качества своих тренеров, которыми, по его мнению, должен обладать идеальный специалист.
Польский футболист считает, что такой тренер должен иметь тактические навыки Пепа Гвардиолы, управлять составом как Ханс-Дитер Флик, общаться с командой как Юрген Клопп, работать в важных матчах как Карло Анчелотти и одеваться как Юлиан Нагельсманн.
Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?2783 голоса
Эрлинг Холанд
Мохамед Салах
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Лаутаро Мартинес
Виктор Дьокереш
Другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости