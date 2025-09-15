Левандовски описал идеального тренера: тактические навыки Гвардиолы, управление составом как у Флика, общение с командой как у Клоппа, одежда как у Нагельсманна

Роберт Левандовски описал идеального тренера.

Нападающий «Барселоны» выбрал определенные качества своих тренеров, которыми, по его мнению, должен обладать идеальный специалист.

Польский футболист считает, что такой тренер должен иметь тактические навыки Пепа Гвардиолы , управлять составом как Ханс-Дитер Флик , общаться с командой как Юрген Клопп , работать в важных матчах как Карло Анчелотти и одеваться как Юлиан Нагельсманн .