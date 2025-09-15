  • Спортс
  Вингер «Ман Сити» Доку принял крещение после 3:0 с «МЮ» и двух ассистов: «Старая греховная сущность умирает, и христианин начинает жить с Богом. Для меня нет ничего важнее веры»
Вингер «Ман Сити» Доку принял крещение после 3:0 с «МЮ» и двух ассистов: «Старая греховная сущность умирает, и христианин начинает жить с Богом. Для меня нет ничего важнее веры»

Жереми Доку прошел обряд крещения после дерби с «МЮ».

Вчера «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Доку отметился двумя голевыми передачами.

«Честно говоря, для меня это уже была победа. Потому что я знал, что после игры я пройду обряд крещения.

Может быть, именно поэтому я чувствовал себя так, словно меня подтолкнули. Поэтому я также очень доволен игрой. Я был взволнован еще до матча, потому что знал, что это день победы.

Для меня нет ничего важнее веры. Для христианина, когда он принимает крещение, его старая природа, старая греховная сущность умирает, и он начинает жить с Богом. Вы воскресаете с Богом, с Иисусом Христом. Вы можете сделать это в детстве, но обычно это делается, когда вы становитесь старше и по-настоящему осознаете, что делаете – именно так я и поступил», – сказал вингер «Манчестер Сити» и сборной Бельгии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
