  • ЭСК поддержала все 5 решений Карасева в матче «Локомотив» – «Крылья», которые рассматривала. Фол Комличенко на 94-й минуте назван «проявлением неуважения к игре»
ЭСК поддержала все 5 решений Карасева в матче «Локомотив» – «Крылья», которые рассматривала. Фол Комличенко на 94-й минуте назван «проявлением неуважения к игре»

ЭСК поддержала все 5 решений Сергея Карасева в матче «Локомотив» – «Крылья».

Матч 7-го тура Мир РПЛ между командами, состоявшийся 31 августа в Москве, завершился вничью (2:2). 

По итогам матча оба клуба обратились в ЭСК РФС

«Крылья Советов» обратились по неназначению пенальти на 26‑й минуте и по неудалению Зелимхана Бакаева на 76‑й минуте. Обратился «Локомотив» по неназначению пенальти на 81‑й минуте, по отмене взятия ворот на 88‑й минуте и по назначению пенальти на 94‑й минуте», – сообщалось в службе коммуникации РФС.

По итогам рассмотрения эпизодов все решения арбитра Сергея Карасева были признаны обоснованными. 

По неназначению пенальти в ворота «Локомотива» на 26‑й минуте

«Защитник «Локомотива» Сесар Монтес не нарушает правила в собственной штрафной площади против игрока «Крылья Советов» Ильзата Ахметова. Слабый контакт руками с телом происходит без влияния на атакующего игрока, который преувеличивает последствия воздействия и падает на газон». 

По неудалению Зелимхана Бакаева на 76‑й минуте

«Зелимхан Бакаев в единоборстве с Вадимом Раковым действует безрассудно. При этом, он не использует локоть и не применяет чрезмерной силы. Игрок заслуживает предупреждения за грубую игру».

По неназначению пенальти в ворота «Крыльев» на 81‑й минуте

«Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков выпрыгивает вверх с целью сыграть в верховой мяч. Он действует в нормальной и оправданной для вратарей манере и ловит мяч в руки. Контакт между игроком и вратарем происходит по инерции и является неизбежным и ненаказуемым».

По отмене гола в ворота «Крыльев» на 88‑й минуте

«Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко играет опасно по отношению к вратарю «Крыльев Советов» Сергею Песьякову. Он направляет выпрямленную ногу с открытой стопой в сторону соперника и совершает контакт шипами с голеностопом, не думая о его безопасности. Действия игрока «Локомотива» расцениваются как безрассудные и заслуживают назначения штрафного удара в пользу команды «Крылья Советов» с вынесением предупреждения».

По назначению пенальти в ворота «Локомотива» на 94‑й минуте

«Николай Комличенко, не пытаясь играть в мяч, длительное время задерживает игрока атакующей команды «Крылья Советов» Фернандо Костанцу с использованием обеих рук, препятствуя его движению. Действия игрока «Локомотива» расцениваются как проявление неуважения к игре и заслуживают назначения пенальти с вынесением желтой карточки за неспортивное поведение», – говорится в заключении экспертно-судейской комиссии. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
