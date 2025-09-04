Макеев о натурализации: «Сейчас в этом нет смысла, должны играть россияне. Фернандес попал в период, когда Россия выступала на международной арене»

Евгений Макеев не видит смысла в натурализации в текущей ситуации.

«Должны играть россияне. Сейчас, в наше время, нет смысла никого натурализовать.

Пример с Марио Фернандесом ? Его натурализация попала в период, когда Россия выступала на международной арене.

Но если говорить в целом, то я считаю, что больше должны играть россияне», – сказал бывший защитник «Спартака».