Макеев о натурализации: «Сейчас в этом нет смысла, должны играть россияне. Фернандес попал в период, когда Россия выступала на международной арене»
Евгений Макеев не видит смысла в натурализации в текущей ситуации.
«Должны играть россияне. Сейчас, в наше время, нет смысла никого натурализовать.
Пример с Марио Фернандесом? Его натурализация попала в период, когда Россия выступала на международной арене.
Но если говорить в целом, то я считаю, что больше должны играть россияне», – сказал бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
