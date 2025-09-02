Кучаев о том, почему не подошел к фанатам «Ростова» после 1:3 с «Махачкалой»: «Был зол и расстроен одновременно, хотелось утонуть где-то. Впредь такого не повторится»
Константин Кучаев объяснил, почему не пошел к фанатам после поражения «Ростова».
Южане уступили махачкалинскому «Динамо» (1:3) в матче FONBET Кубка России.
– Почему не подошел к болельщикам после проигранного матча в Кубке России?
– Честно, был очень зол и расстроен одновременно. Хотелось просто утонуть где-то, так скажем. Понял, что совершил ошибку, на эмоциях просто ушел. Это ни в коем случае не связано с болельщиками или еще с чем-то. Просто была какая-то внутренняя злость, которая мной управляла в тот момент.
Я видел, что меня осудили за это. Прекрасно понял, что поступил неправильно. Впредь такого не повторится. Можно сказать, что я пока только учусь быть капитаном», – сказал полузащитник «Ростова».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
