  Форвард «Сочи-2» Балкизов паненкой реализовал пенальти против «Ростова-2». Он открыл счет в матче
Форвард «Сочи-2» Балкизов паненкой реализовал пенальти против «Ростова-2». Он открыл счет в матче

Амур Балкизов оригинально реализовал пенальти в матче Leon Второй лиги Б.

19-летний нападающий «Сочи-2» отличился в матче против «Ростова-2» (2:0). Балкизов забил ударом паненкой, он открыл счет в игре. Это пятый мяч в сезоне-2025 для россиянина.

После 24 туров группы 1 Второй лиги Б «Сочи-2» идет 6-м в таблице, «Ростов-2» находится на 5-й строчке.

В следующем матче команда из Сочи 6 сентября сыграет в гостях со ставропольским «Динамо», ростовчане примут нальчикский «Спартак».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
