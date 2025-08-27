«Боруссия» показала кубковую форму с ретро-эмблемой – ее планируют использовать в ЛЧ. Дизайн отсылает к победе клуба в Кубке Кубков-1965/66
«Боруссия» показала кубковую форму на сезон-2025/26.
«Дортмундская «Боруссия» и Puma представляют кубковую форму на сезон-2025/26, в которой клуб хочет громко заявить о себе в Лиге чемпионов.
Кубковый комплект формы на сезон-2025/26 отдает дань уважения команде «Боруссии» сезона-1965/66 – первой команде из Германии, выигравшей европейское клубное соревнование. Puma решила отметить это достижение, вернув ретро-эмблему и добавив уникальный принт, вдохновленный цветочным узором на ручке Кубка Кубков.
Комплект почти полностью выполнен в желтом цвете с классическими черными деталями на вырезе и рукавах», – говорится в заявлении клуба.
Алексей Белоус
Источник: сайт «Боруссии»
