«Боруссия» показала кубковую форму с ретро-эмблемой – ее планируют использовать в ЛЧ. Дизайн отсылает к победе клуба в Кубке Кубков-1965/66

«Боруссия» показала кубковую форму на сезон-2025/26.

«Дортмундская «Боруссия » и Puma представляют кубковую форму на сезон-2025/26, в которой клуб хочет громко заявить о себе в Лиге чемпионов .

Кубковый комплект формы на сезон-2025/26 отдает дань уважения команде «Боруссии» сезона-1965/66 – первой команде из Германии, выигравшей европейское клубное соревнование. Puma решила отметить это достижение, вернув ретро-эмблему и добавив уникальный принт, вдохновленный цветочным узором на ручке Кубка Кубков.

Комплект почти полностью выполнен в желтом цвете с классическими черными деталями на вырезе и рукавах», – говорится в заявлении клуба.

Фто: https://www.bvb.de/