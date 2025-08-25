Алонсо не хочет отпускать Себальоса, не найдя ему замену. «Реал» оценивает хавбека минимум в 15-20 млн евро (ESPN)

«Реал» не отпустит Дани Себальоса за сумму меньше 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что «Марсель» ведет переговоры о трансфере 29-летнего испанского полузащитника. Речь идет об аренде с опцией выкупа, которая может стать обязательной.

«Реал » не исключает подписания полузащитника в последние дни трансферного окна, учитывая возможный уход Себальоса в «Марсель », сообщает ESPN.

Эти две сделки связаны, поскольку Хаби Алонсо не хочет расставаться с игроком, не найдя ему замену. Отмечается, что осуществить их будет сложно, поскольку на рынке мало игроков, которые убедят «Мадрид».

Кроме того, «сливочные» потребуют от 15 до 20 млн евро за продажу или выкуп Себальоса после аренды, подчеркивает журналист ESPN Родриго Фаес.