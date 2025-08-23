Попов про Карпина в «Динамо»: «Убрали Личку, который 2 года подряд боролся за чемпионство, и взяли человека, который борется за 13-е место. Он менеджер, а не тренер»

Алексей Попов поделился мнением о работе Валерия Карпина в «Динамо».

Экс-игрок «Амкара» и «Рубина» ответил на вопрос о том, почему московский клуб под руководством Карпина так неудачно начал сезон.

– Потому что он менеджер, а не тренер. Это разные профессии. Недаром в «Спартаке» он был генеральным директором. Да, он хочет быть тренером, потому что это важная должность в мировом спорте, к тренерам приковано внимание. Но это не его. Его работа – создавать тренерский штаб, что он и пытался. Поэтому, как говорят, он не мог так долго войти в «Динамо » – подбирал помощников. Карпин – хороший менеджер, но как тренер нигде себя не проявил.

– Сколько он продержится в «Динамо»?

– Это надо руководство спрашивать. Если они ткнули пальцем в небо с его кандидатурой, то могут так же легко и убрать.

– Ваш прогноз?

– Уже шатается под ним кресло. Убрали Личку, который два года подряд боролся за чемпионство, и взяли человека, который борется за 13-е место. Думаете, Карпин продержится дольше? Не уверен, – сказал Попов .